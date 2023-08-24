Сьогодні народ України знову відзначає свій День Незалежності, зазнаючи повномасштабного нападу боягузливої війни Путіна за землю та владу. Вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет і в реальності жорстоких атак. Але народ України не зламався.

У цей День Незалежності, як і після першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році, відважні українки та українці захищають Україну від нападів на фундаментальні принципи, важливі для кожної держави на планеті – суверенітет і територіальну цілісність. Вони ще раз показують світові, що за свободу варто боротися.

Незалежність означає свободу обирати своє майбутнє. Це дорогоцінно. Щороку 4 липня американці відзначають День Незалежності, щоб згадати ціну, яку ми заплатили за нашу свободу, і всі благословення, які з неї випливають. Тож сьогодні, коли Путін продовжує свою жорстоку війну, щоб стерти незалежність України та силою перекроїти карту нашого світу, американці по всій країні об’єднані з народом України.

Сполучені Штати продовжуватимуть нашу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресії Росії, підтримувати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, на яке вони заслуговують.

Наша підтримка незалежності України є непохитною та міцною. Ось чому Сполучені Штати та інші країни Великої сімки опублікували спільну декларацію в Литві минулого місяця, в якій зобов’язалися допомогти Україні підтримувати збройні сили, здатні стримувати російську агресію в найближчі роки, декларація, до якої зараз приєдналися понад 25 країн. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і допомагатимемо у довгостроковій перспективі.

Ми також працюємо з усіма державами, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони вчинили в Україні. У тому числі й примусове вивезення тисяч українських дітей до Росії. Цих дітей викрали у батьків і тримають окремо від сімей. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин.

Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня незвичайна мужність надихала світ. Нехай День Незалежності України буде нагадуванням про те, що сили темряви та влади ніколи не загасять полум’я свободи, яке живе в серцях вільних людей усюди.

Автор U.S.Embassy.gov