Під час зустрічі у Росії президент КНР Сі Цзіньпінь та президент РФ Володимир Путін зробили спільну заяву про те, що ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю в інших країнах. Водночас вже за декілька днів Путін заяви про розміщення ядерної зброї у Білорусі. У ЗМІ зазначили, що така позиція російського президента підриває авторитет Сі.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Президент Китаю Сі Цзіньпін працює понаднормово, щоб стати державним діячем на світовій арені. Однак його “старий друг” у Росії не допомагає у цьому.

Надавши допомогу Саудівській Аравії та Ірану щодо відновлення дипломатичних відносин, Сі звернув увагу на інші геополітичні проблеми, зокрема повномасштабну російсько-українську війну та необхідність перезавантажити китайсько-американські зв’язки, щоб дати власній економіці простір для зростання.

Сі здійснив триденний візит до Росії, де він провів тривалі переговори з Путіним разом із тостами за їхню “безмежну дружбу”. У спільній заяві вони заявили, що “всі ядерні держави повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном”.

Однак буквально через декілька днів Путін зробив заяву про плани відправити тактичну ядерну зброю до сусідньої Білорусі, яка межує з Україною., фактично підірвавши авторитет китайського президента.

Зазначається, що розміщення російської ядерної зброї Білорусі, може стати першим випадком, коли Росія зберігає таку зброю за кордоном після розпаду Радянського Союзу.

Незалежно від того, чи блефує Путін зі своїм арсеналом, це ставить Сі в незручне становище в його зусиллях зробити Китай надійним посередником у конфліктах.

Сі не підтримав і не різко критикував Путіна щодо України. Але одну річ він чітко заявляв місяцями: Росія не повинна використовувати ядерну зброю у війні.

Позиція Путіна щодо ядерної зброї може викликати сумніви щодо того, який вплив на нього має Сі, навіть беручи до уваги економічну залежність Росії від Китаю та потребу російського президента в дипломатичних прихильниках.

ДОВІДКА: 25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.