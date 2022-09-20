Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що більшість зерна, яке експортували з України, потрапило до країн, які потребують його. Він наголосив, що заява президента РФ Володимира Путіна, який це заперечував, є неправдивою.

Про це повідомив Боррель сказав під час пресконференції.

7 вересня Володимир Путін пригрозив вийти з “зернової угоди”. Він заявив, що все зерно начебто вивезли не у ті країни, які найбільше цього потребували. Голова Кремля поскаржився на Європу, що вона поводить себе як “колонізатор” та “обманює країни, які розвиваються”.

Наступного дня президент Володимир Зеленський назвав звинувачення Путіна брехнею та расистським розподілом світу. Станом на 8 вересня з України вирушили 102 судна. З них 54 направили в Азію, 16 в Африку та 32 в Європу. З портів ЄС частину продовольства спрямували до азійських та африканських держав.

Жозеп Боррель долучився до висловлювань Зеленського та наголосив, шо “більша частина українського зернового експорту була спрямована в країни, які його потребують”. Угода дозволила знизити ціни на продовольство по усьому світу.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що більша частина експортованого українського зерна потрапила в країни, які його потребують.

“Подивіться на дані, на статистику. Дві третини українського експорту доставлені в Африку, на Близький Схід та в Азію. Тож це неправда, що сказав Путін, що зерно, експортоване з України, не потрапило до людей, які його потребують”, – заявив голова європейської дипломатії.

Він додав, що вони продовжують “боротися проти російської пропаганди та її хибних наративів”. Жозеп Боррель нагадав, що країни Африки, Близького Сходу та Азії не опинилися б в ситуації, де вони страждають через нестачу продукції, якби Росія не розпочала війну проти України.

Світові проблеми з продовольством з’явилися тоді, коли РФ вдалася до бомбардування сільськогосподарської інфраструктури України, руйнування зернових сховищ та прямого розкрадання зерна. Викрадена продукція була призначена якраз для експортного постачання.