Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наказ Путіна щодо приведення сил стримування його країни, зокрема й ядерну зброю, у стан підвищеної бойової готовності є частиною "небезпечної риторики".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Якщо поєднати цю риторику з тим, що вони роблять на місцях в Україні, ведуть війну проти незалежної суверенної нації, здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну, це додає серйозності ситуації”, – наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар також додав, що це причина, чому НАТО надає підтримку Україні, а також чому за останні тижні та місяці значно посилили присутність НАТО у східній частині Альянсу.

Він також зауважив, що і європейські союзники зараз активізують більше військ, більше кораблів, більше літаків, і чому Захід має усвідомити, що зараз зіткнувся з новою нормою для безпеки.

Столтенберг зазначив, що наразі це лише початок адаптації, яку потрібно зробити у відповідь на набагато більш агресивну Росію.