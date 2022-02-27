Про це інформує американський телеканал CNN.
“Якщо поєднати цю риторику з тим, що вони роблять на місцях в Україні, ведуть війну проти незалежної суверенної нації, здійснюють повномасштабне вторгнення в Україну, це додає серйозності ситуації”, – наголосив Столтенберг.
Генеральний секретар також додав, що це причина, чому НАТО надає підтримку Україні, а також чому за останні тижні та місяці значно посилили присутність НАТО у східній частині Альянсу.
Він також зауважив, що і європейські союзники зараз активізують більше військ, більше кораблів, більше літаків, і чому Захід має усвідомити, що зараз зіткнувся з новою нормою для безпеки.
Столтенберг зазначив, що наразі це лише початок адаптації, яку потрібно зробити у відповідь на набагато більш агресивну Росію.
- Нагадаємо, під час телевізійної зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил Росії Валерієм Герасимовим Путін наказав привести сили стримування своєї країни, зокрема ядерну зброю, у підвищену бойову готовність.
- Тоді стало відомо, що амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала рішення президента РФ Володимира Путіна щодо приведення ядерної зброї у повну бойову готовність.
- 27 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський Союз закриває повітряний простір ЄС для Росії.