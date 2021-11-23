Сьогодні рано-вранці на сторінках у соцмережах #Букв з’явився допис про те, що «команда йде з проєкту». На сайті #Букв такої заяви не було. Дописи у соцмережах ми видалили, тому що вони не є позицією редакції.

4 редакторки та 2 СММники прийняли рішення звільнитися – це частина команди, а не вся команда.

У коментарях нас просили оприлюднити імена людей, причетних до ранкової публікації. #Букви за жодних обставин не розкривають імен працівників та авторів, окрім як за їхнім власним бажанням. Ми усвідомлюємо ризики, які несуть сьогодні журналісти опозиційного видання, незалежно від того, як складається наша співпраця.

Про редакцію

Ми вдячні 4 редакторкам стрічки новин за співпрацю та за їхню самовідданість. Ми поважаємо і підтримаємо їхнє право на такі рішення. Навіть якщо вони раптові та ставлять нас перед фактом.

Про СММ

Автор дописів у соцмережах від імені #Букв – це СММник, який у вересні цього року позичив у співвласника #Букв Петра Терентьєва 2 000 доларів у рахунок зарплатні.

СММник сказав, що ця сума йому конче потрібна на лікування. Гроші були надані миттєво. Ми завжди допомагали і допомагаємо людям, які з нами працюють, бо вважаємо це нашою відповідальністю як роботодавця.

Наразі СММник не повернув 1400 доларів.

Тому заяву від імені редакції ми розцінюємо як атаку на видання, метою якої може бути банальне бажання не повертати борг.

Ми прикро вражені, бо це людина, якій ми довіряли та забезпечили усім необхідним, зокрема подарували ноутбук Apple.

З чого все почалося?

У вересні 2021 року #Букви втратили 4% у рейтингу якості ЗМІ Інституту масової інформації (ІМІ). Втрата позицій стала причиною, чому #Букви вперше за кілька років не увійшли до «білого списку» ЗМІ.

До «білого списку» проходять сайти, у яких рівень дотримання стандартів становить понад 96%. У #Букв він – 92%.

Це стало болісним ударом для нас. Розпач-заперечення-прийняття – це стан, у якому ми перебували, бо якість контенту була й залишається для нас головною та єдиною причиною, чому існують #Букви.

Ми запросили в ІМІ детальний аудит, на основі якого було надано оцінку #Буквам. Ми врахували всі зауваження ІМІ та розпочали роботу над помилками.

Кожну помилку ми обговорювали в редакції. Ми підвищили вимоги до якості контенту та до СММ, робота якого – просування контенту та спілкування з авдиторією, що регулярно вказувала на помилки, але СММ не доносив вчасно інформацію до редакції.

Робота у ЗМІ виснажує. Перевіряти інформацію, брати коментарі у не завжди дружніх спікерів та отримувати шквал критики за кожну, навіть незначну, помилку в соцмережах – це стрес.

Приклад

16 листопада редактор “Букв” переніс кордони Естонії до кордонів Білорусі, зробивши новину із заголовком “Естонія прокладе кордон 130 км колючого дроту на кордоні з Білоруссю”. Вочевидь згодний із таким сміливим географічним рішенням, СММник опублікував новину у Facebook. Протягом п’яти годин читачі “Букв” у коментарях писали все, що думають про таку геополітику та “Букви”. Але СММник не бачив.

Ми чесні з нашою авдиторією, тому написали про це у соцмережах. Визнавати помилки – це важливо. Саме це ми і зробили.

Про неввічливий СММ

ЗМІ є платформою для обговорень, дискусій та навіть хейту. Ми прийняли рішення, що тепер у соцмережах ми залишаємо за собою право розмовляти з людиною зрозумілою для неї мовою.

#Букви дотримувались і продовжують дотримуватись незмінної проукраїнської позиції у редакційній політиці та під час вибору матеріалів для публікації. Після переходу на внутрішнє спілкування українською частина редакції принципово продовжила спілкуватися російською. Ми не заперечували їхнє право вибирати мову спілкування, але були дуже здивовані бачити претензії до публікування проукраїнських матеріалів.

#Редакція та СММ продовжують працювати.