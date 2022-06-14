П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що Україна повинна отримати членство в Європейському Союзі та НАТО.

Про це він розповів в етері BBC WORLD SERVICE, цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко нагадав, що саме за його президентства до Конституції України були внесені вимоги щодо європейської та євроатлантичної інтеграції як вектори зовнішньої політики держави. І політик переконаний, що Україна доб’ється поставлених цілей.

“Я залишаюся абсолютно впевненим у тому, що Україна має отримати статус кандидата на майбутнє членство в ЄС, адже відповідна заявка на це буквально скріплена кровʼю десятків тисяч українців, українських героїв”, – заявив Порошенко.

Він наголосив у свою віру в ЄС, і що в критичні дати – 23 та 24 червня – коли відбуватиметься засідання Європейської Ради, Україна стане на крок ближче до повноправного членства.

Порошенко висловив готовність працювати заради імплементації реформ – реформи верховенства права, зміцнення демократії, свобод, боротьби з корупцією та підкреслив прагнення до трансформації України до європейських стандартів.

Він також нагадав, що 28-30 червня планується саміт НАТО у Мадриді. Порошенко переконаний: Україна має право цьогоріч отримати План дій щодо членства в НАТО, адже реформи щодо членства в НАТО та членства в ЄС майже на 90% співпадають.

“Іншого механізму для кращої безпеки Європи, окрім членства в НАТО, просто немає”, – наголосив політик.