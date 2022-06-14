Про це він розповів в етері BBC WORLD SERVICE, цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.
Петро Порошенко нагадав, що саме за його президентства до Конституції України були внесені вимоги щодо європейської та євроатлантичної інтеграції як вектори зовнішньої політики держави. І політик переконаний, що Україна доб’ється поставлених цілей.
“Я залишаюся абсолютно впевненим у тому, що Україна має отримати статус кандидата на майбутнє членство в ЄС, адже відповідна заявка на це буквально скріплена кровʼю десятків тисяч українців, українських героїв”, – заявив Порошенко.
Він наголосив у свою віру в ЄС, і що в критичні дати – 23 та 24 червня – коли відбуватиметься засідання Європейської Ради, Україна стане на крок ближче до повноправного членства.
Порошенко висловив готовність працювати заради імплементації реформ – реформи верховенства права, зміцнення демократії, свобод, боротьби з корупцією та підкреслив прагнення до трансформації України до європейських стандартів.
Він також нагадав, що 28-30 червня планується саміт НАТО у Мадриді. Порошенко переконаний: Україна має право цьогоріч отримати План дій щодо членства в НАТО, адже реформи щодо членства в НАТО та членства в ЄС майже на 90% співпадають.
“Іншого механізму для кращої безпеки Європи, окрім членства в НАТО, просто немає”, – наголосив політик.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що дебати щодо членства України загрожують єдності Євросоюзу, що може стати “подарунком для Путіна”.
- Відомо, що після орієнтаційних дебатів Європейська комісія може рекомендувати надати статус кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові з умовами. Водночас щодо Грузії залишаються питання.
- Європейський Парламент рекомендуватиме очільникам Європейського Союзу надати Україні статус кандидата.
- Рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ в Європейський Союз має бути ухвалене без послаблення союзу і так, щоб Київ не залишився у невизначеному стані на довгі роки.
- Лідери держав Європейського Союзу планують розглянути заяву України на членство в ЄС на наступному саміті, запланованому на 23 червня.
- Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він підтримує “найшвидший і прискорений” процес вступу.