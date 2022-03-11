Екстерний саміт Європейського Союзу, який відбувся в ніч на 11 березня, був повністю присвячений питанню російської агресії в Україні. Також на саміті було ухвалено рішення щодо заявки України на вступ до ЄС, яке здається доволі неоднозначним.

Видання Європейська правда вирішило перекласти текст угоди, щоб кожен міг самостійно прочитати його та зробити свій висновок

Заява щодо російської військової агресії проти України

Два тижні тому Росія повернула війну в Європу.

Неспровокована та невиправдана військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Це завдає невимовних страждань українському населенню.

Росія та її поплічниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю загарбницьку війну, і винні будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за невибіркові напади на цивільне населення та цивільні об’єкти. У зв’язку з цим ми вітаємо рішення прокурора Міжнародного кримінального суду відкрити розслідування.

Ми закликаємо негайно забезпечити безпеку ядерних об’єктів України за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії.

Ми вимагаємо, щоб Росія припинила свої військові дії та вивела всі сили та військову техніку з усієї території України негайно й беззастережно, а також повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми дякуємо народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії.

Ми не залишимо українців наодинці.

ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми прагнемо надати підтримку відбудові демократичної України, щойно російський наступ припиниться.

Ми налаштовані ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми вже схвалили значні санкції і залишаємося готовими до швидкого введення нових санкцій. Незліченна кількість людей тікає від війни в Україні.

Ми пропонуємо тимчасовий захист всім біженцям від війни з України. Ми вітаємо європейські країни, зокрема на кордонах з Україною, за те, що вони виявили величезну солідарність у прийманні українських біженців з війни.

ЄС та його держави-члени продовжуватимуть проявляти солідарність і надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку всім біженцям та країнам, які їх приймають. Ми закликаємо, щоб кошти були доступні без зволікання через ReactEU, а також, після швидкого ухвалення, запропонований (Єврокомісією) механізм Cohesion’s Action for Refugees in Europe (CARE).

Ми закликаємо Росію повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Вона має забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих і внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також дозволити безпечний прохід тим цивільним особам, які хочуть виїхати.

Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.

28 лютого 2022 року Президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС швидко ухвалила рішення запропонувати Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС.

До винесення цього рішення і вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини.

Рада ЄС запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв Молдови та Грузії.