Про це пише видання The Gardian.
Заявку України на членство в ЄС розгляне Європейська комісія і буде “обговорено на рівні глав держав і урядів на Європейській раді в червні”.
Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС опублікує висновок щодо вступу України до блоку наступного місяця.
Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат. Однак п’ятий президент України Петро Порошенко з ним не згоден: на переконання політика, українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і Макрон добре про це знає.
- Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за чіткі сигнали підтримки “на цьому важливому для нас шляху”.
- 18 квітня Україна відправила до Європейської комісії першу частину анкети. Документ, який необхідний для набуття статусу кандидата у члени в ЄС, оформили за тиждень.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.