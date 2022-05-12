У МЗС Франції наголосили, що лідери Європейського Союзу планують розглянути питання членства України вже наступного місяця.

Про це пише видання The Gardian.

Заявку України на членство в ЄС розгляне Європейська комісія і буде “обговорено на рівні глав держав і урядів на Європейській раді в червні”.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС опублікує висновок щодо вступу України до блоку наступного місяця.

Своєю чергою, президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на вступ України до ЄС може знадобитися кілька десятиліть, і треба шукати альтернативний формат. Однак п’ятий президент України Петро Порошенко з ним не згоден: на переконання політика, українці платять за свої європейські прагнення найвищу ціну, і Макрон добре про це знає.