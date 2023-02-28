Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заявки Фінляндії та Швеції на вступ до блоку є "пріоритетними".

Про це повідомило CNN.

Генсек наголосив, що “неможливо уявити будь-яку загрозу проти Фінляндії чи Швеції без реакції НАТО”.

“Настав час ратифікувати і повністю вітати як Фінляндію, так і Швецію як членів”, – сказав він під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Гельсінкі.

За його словами, дві країни мають найшвидший процес вступу в НАТО в сучасній історії.

На сьогодні 28 із 30 союзників ратифікували приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Поки що рішення не ухвалили Угорщина та Туреччина. Єнс Столтенберг зазначив, що парламент Угорщини дав зрозуміти, що розпочне обговорення протягом кількох днів. Водночас Туреччина висловила деякі занепокоєння щодо Швеції.

Обидві країни подали заявки на членство у травні 2022 року. Вже сьогодні Санна Марін заявила, що “лінія НАТО – це єдина лінія, яку Росія не перетне”. Водночас вона назвала країни, які не ратифікували членство Швеції та Фінляндії в НАТО, “тягарем для НАТО”.

“Оскільки ми виконуємо критерії, не повинно бути жодних проблем, коли мова йде про наше членство”, – сказала вона.

Фінська прем’єрка сподівається, що Угорщина та Туреччина незабаром ратифікують вступ.

Стосовно ж України генсек сказав, що країна “стане членом нашого альянсу, … але це – довгострокова перспектива”.