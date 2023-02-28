Про це повідомило CNN.
Генсек наголосив, що “неможливо уявити будь-яку загрозу проти Фінляндії чи Швеції без реакції НАТО”.
“Настав час ратифікувати і повністю вітати як Фінляндію, так і Швецію як членів”, – сказав він під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Гельсінкі.
За його словами, дві країни мають найшвидший процес вступу в НАТО в сучасній історії.
На сьогодні 28 із 30 союзників ратифікували приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Поки що рішення не ухвалили Угорщина та Туреччина. Єнс Столтенберг зазначив, що парламент Угорщини дав зрозуміти, що розпочне обговорення протягом кількох днів. Водночас Туреччина висловила деякі занепокоєння щодо Швеції.
Обидві країни подали заявки на членство у травні 2022 року. Вже сьогодні Санна Марін заявила, що “лінія НАТО – це єдина лінія, яку Росія не перетне”. Водночас вона назвала країни, які не ратифікували членство Швеції та Фінляндії в НАТО, “тягарем для НАТО”.
“Оскільки ми виконуємо критерії, не повинно бути жодних проблем, коли мова йде про наше членство”, – сказала вона.
Фінська прем’єрка сподівається, що Угорщина та Туреччина незабаром ратифікують вступ.
Стосовно ж України генсек сказав, що країна “стане членом нашого альянсу, … але це – довгострокова перспектива”.
- Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна приєднається до НАТО, не чекаючи на Швецію, якщо уряд Туреччини затримає вступ її північного сусіда.
- Раніше президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО. У Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони.
- Туреччина зупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”. Зауважимо, Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, але вже 27 лютого стало відомо про нову.
- 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.