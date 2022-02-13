Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022" зайняв друге місце, звинувачує організаторів у фальсифікаціях. А ведучий Національного відбору Тимур Мірошниченко розповів про плутанину в оголошенні результатів, заодно розповівши про те, що результати видають у конвертах.

Про це повідомляють #Букви.

В українському Нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви. Вона буде представляти Україну

Таким результатом конкурсу залишилися невдоволені користувачі соціальних мереж, які оголосили про бойкот артистки.

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк звинуватив “Суспільне” у непрозорому голосуванні. Після оголошення результатів він звернувся до члена журі, члена правління телеканалу “Суспільне” Ярослава Лодигіна:

“Ми дуже хотіли подивитись на ту „зловіщу“ карточку, де глядацькі симпатії. І коли ми зайшли, від нас закрили двері просто перед носом, тримаючи оцю карточку, і довго не відкривали”, – заявив Псюк.

Він додав, що зрештою цю карточку відкрили, але сказали лідеру гурту “ми вам її не дамо” – і зачинили двері знов. Потім музиканту сказали, що тієї карточки у них немає – і втекли.

“Якби було все добре – то не було б таких дій. Я правильно розумію?”, – запитав музикант. Він додав, що так просто гурт цього не збирається лишати.

Ведучий Національного відбору до Євробачення Тимур Мірошниченко розповів, як ведучі отримують результати перед їх оголошенням:

“Результати голосування з конверту ми дійсно побачили лише на сцені. Який вигляд вони мають: це список учасників у порядку їхнього виступу. Далі 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат”.

Він додав, що результати голосування журі ведучі мали задовго до завершення глядацького голосування, а результати голосування глядачів мали вже в конверті в прямому ефірі.

Варто зазначити, що звинувачення почалися з того, що телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитувала співачку Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.

На своїй Facebook-сторінці співачка раніше писала щодо своїх поїздок до окупованого Криму та Москви, повідомляє tabloid.pravda.com.

Також після того, як у День Незалежності України у центрі Києва між куплетами гімну України співачка Alina Pash зачитала реп, українці почали шукати про неї більше інформації. Користувачі нагадали співачці про заплановані в Росії концерти, дружбу з проросійськими артистами, поїздку в анексований Крим через Москву і не лише.

Раніше з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.

У відповідь на звинувачення артистка опублікувала заяву про те, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу, а її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму. Кордон вона перетинала з боку України.