Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Заява Прем’єр-міністра Олексія Гончарука про відставку викликала дисонанс у суспільстві, тому що згідно з Конституцією, Прем’єр дійсно пише заяву на Верховну Раду про складання своїх повноважень. Але це не треба розцінювати з юридичної точки зору, це було звернення до Президента, як до лідера команди. А Президент діяв у рамках закону і Конституції, він нічого не підписував, нічого протизаконного не зробив”, – сказав спікер Ради.

Уточнюється, що про це Разумков розповів 22 січня під час свого робочого візиту на державне підприємство в Миколаєві.

Нагадаємо, Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами “прослушки” ніби з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.

17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав його Президенту Володимиру Зеленському. В офісі голови держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.