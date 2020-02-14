Про це Чийгоз заявив у своєму відеоблозі, опублікованому на Youtube-каналі партії “Європейська солідарність”.

“Наші громадяни в Криму живуть надіями на повернення півострова Україні. Коли не надто далекі люди, які мають публічну площадку, кажуть провокаційні речі, там колошматить відразу все наше суспільство, тому що вони шостий рік чинять опір. Без зброї, але кожен день ми там втрачаємо життя сотень людей в тюрмах”, – заявив депутат.

На його думку, одним з подібних резонансних висловлювань є слова голови фракції “Слуги народу” в парламенті Давида Арахамії з приводу обміну води в Крим на Донбас.

“Я вчора мав розмову в живу з нашими хлопцями з Криму. І вони надали мені цілий список висловлювань офіційних осіб у новій владі, які розбурхують Крим. І це дуже сильно впливає на опір. Коли на “нормандському форматі” Президент говорить, що не вистачило часу на обговорення питань Криму з ворогом, який сьогодні вбиває наших громадян, розірвав сім’ї наші. Ми не можемо роками бачити своїх близьких, ховати своїх батьків, матерів. Сотні тисяч наших громадян там розцінюють це як байдужість”, – говорить Чийгоз.

