Про це голова ОДА повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блокпостів на перевалочних ділянках наступних автомобільних доріг: Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород), Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)”, – пише Гетьманенко.
Водночас рух буде відкрито на трасі через Яблунецький перевал (Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та трасі через Абранський перевал (М-06 Київ-Чоп).
Відзначається, що всім, хто в’їжджає в область, буде проведено температурний скринінг.
При цьому, за словами голови ОДА, з 27-го березня в Закарпатській області також закриють всі ринки, крім продуктових оптових, а також кафе на автомобільно-заправних станціях.
Раніше повідомлялося, що на Вінниччині зафіксований перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.
- Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.