Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко оголосив про закриття деяких автомобільних трас в область.

Про це голова ОДА повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блокпостів на перевалочних ділянках наступних автомобільних доріг: Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород), Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)”, – пише Гетьманенко.

Водночас рух буде відкрито на трасі через Яблунецький перевал (Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та трасі через Абранський перевал (М-06 Київ-Чоп).

Відзначається, що всім, хто в’їжджає в область, буде проведено температурний скринінг.

При цьому, за словами голови ОДА, з 27-го березня в Закарпатській області також закриють всі ринки, крім продуктових оптових, а також кафе на автомобільно-заправних станціях.

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