Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Так, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов скерує інспекцію до Закарпатської області, оскільки в регіоні рекордна завантаженість ліжок і є підстави для введення червоного рівня епіднебезпеки.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Майже вся країна наразі знаходиться в “помаранчевій” зоні. 3 регіони (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області) вже знаходяться в “червоній”. Там діють ті самі обмеження, що діяли під час карантину в січні.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.