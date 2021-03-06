З понеділка, 8 березня, Закарпатська область офіційно увійде до "червоної зони" адаптивного карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов скерує інспекцію до Закарпатської області, оскільки в регіоні рекордна завантаженість ліжок і є підстави для введення червоного рівня епіднебезпеки.