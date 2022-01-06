Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Фото ДСНС

На 6:00 ранку 6 січня  підтоплення зберігаються на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.

Фото ДСНС

“В окремих населених пунктах через паводок фіксуємо затоплення ділянок автошляхів. Внаслідок підняття паводкових вод і поверхневого стоку було підтоплено понад 177, 38 підвалів житлових будинків, 1 підвальне приміщення ЗОШ №3 смт. В. Бичків та 3 приміщення трансформаторних підстанцій”, – йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС

Повідомляється, що внаслідок зсуву ґрунту і переливу води через дорогу Р-21 Долина-Хуст біля села Нижній Бистрий поблизу дамби ГЕС повністю перекрили рух.
Фіксуються локальні підтоплення домогосподарств у смт Міжгір’я, селах Лозянське і Майдан.