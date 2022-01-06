На Закарпатті через негоду залишаються підтопленими 160 дворів, 34 житлові будинки та три приміщення трансформаторних підстанцій.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На 6:00 ранку 6 січня підтоплення зберігаються на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів.