Національна мережа маркетів вина та гастрономічної продукції WINETIME працює на українському ринку з 2010 року. Основа асортименту мережі – власний імпорт з десятків країн, а також найкраща продукція від крафтових українських виробників як-от: ТМ “Мукко”, “Доообра Ферма”, Soloviov Family Farm, “Димні традиції”, Gelarty тощо. Окрім алкогольних напоїв, у асортименті магазинів мережі також представлені відбірні овочі та екзотичні фрукти, сотні видів смачних м’ясних делікатесів та сирів, а також свіжоспечений хліб, запашні страви гриль, різноманітну рибу, добірні продукти від локальних фермерів, а також органічну, безлактозну та vegan-friendly продукцію.
«Zakaz.ua продовжує популяризувати в Україні культуру продуктового онлайн-шопінгу, а тому ми постійно розширюємо географію присутності сервісу та підключаємо до співпраці нові локації партнерів для зручності наших Клієнтів. Символічно зауважити, що співпрацю з WINETIME ми розпочали рівно рік тому, коли 1 серпня 2022 вперше запустили доставку товарів з магазину мережі у Києві. У майбутньому плануємо й надалі розвивати плідне та ефективне партнерство з ритейлером», – розповідає Андрій Курський, CEO компанії Zakaz.ua.
“Задовольнити всі потреби своїх Клієнтів – головна місія будь-якої компанії. Сьогодні онлайн-шопінг має неабияку популярність серед українців. А завдяки продуктивній співпраці із Zakaz.ua ми маємо можливість надати вибір нашим покупцям здійснювати покупки найзручнішим для них способом – онлайн чи офлайн. Наразі ця можливість вже доступна для мешканців Києва та Львова. Плануємо розширювати партнерство й надалі запускати послугу доставки в інших містах з наших гастромаркетів, щоб задовольнити попит Клієнтів та покращити сервіс”, – коментує Юрій Саченко, керівник Департаменту Алкоголю WINETIME.
Щоб оформити замовлення, необхідно зайти на сайт winetime.zakaz.ua або відкрити мобільний додаток Zakaz.ua, вибрати місто, потрібну адресу, наповнити кошик, відзначити спосіб оплати та зручне вікно доставки. Після підтвердження замовлення персональний шопер відбирає найсвіжіші товари з полиць гастромаркету згідно зі списком. Всі позиції збираються із збереженням товарного сусідства і правильного температурного режиму. У випадку відсутності товару зі списку замовлення, з покупцем зв’яжуться та запропонують замінити його на аналогічний в тій самій ціновій категорії. Далі замовлення потрапляє до кур’єра, який швидко та вчасно доправляє товари покупцеві. Кур’єри здійснюють доставку у Львові та його передмістях з 10:00 до 22:00. Доставка здійснюється в рамках 2-годинних слотів.
Довідка
Zakaz.ua — український сервіс доставки продуктів, що входить до міжнародної групи компаній Zakaz Global. Замовлення здійснюється на сайті та в додатку Zakaz.ua на iOS та Android. Сервіс працює на ринку України з 2010 року та надає послуги замовлення та доставки продуктів харчування з популярних продуктових мереж роздрібної торгівлі: METRO, Аuchan, NOVUS, МегаМаркет, ЕкоМаркет, Таврія В, VARUS, UltraMarket, Восторг, КОСМОС, WINETIME, супермаркет “Харків” та з ринку «Столичний» у Києві. На сьогодні кур’єрська адресна доставка доступна у 13-ти великих містах України (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одеса, Вінниця, Львів, Житомир, Полтава, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці, Кривий Ріг), а також у Молдові (Кишинів, Бєльці). Зокрема, компанія здійснює доставку товарів по всій країні (за виключенням тимчасово окупованих територій) за допомогою логістичної компанії “Нова Пошта”.
WINETIME — українська національна мережа гастромаркетів, заснована у 2010 році. Основою асортименту WINETIME є власний імпорт: різноманітні вина, міцні напої і смачна гастрономія з десятків країн Нового та Старого світу, а також локальні продукти від українських крафтових виробників. У мережі ритейлера покупці можуть придбати свіжі делікатеси та якісний алкоголь з Італії, Іспанії, Франції, Чилі, Португалії, Німеччини, Шотландії, Австралії та інших країн. На сьогодні WINETIME налагодив більше 500 прямих імпортних контрактів з європейськими виробниками, ексклюзивно поставляючи їх продукти на ринок України, а гастромаркети мережі працюють у 14 регіонах країни.
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