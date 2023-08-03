Всеукраїнській сервіс доставки Zakaz.ua продовжує активно розвиватися, розширювати асортимент та нарощувати кількість локацій партнерів-ритейлерів в Україні. 3-го серпня компанія у Львові запустила доставку з популярної мережі гастромаркетів WINETIME, яка має 31 магазин у 14 регіонах України. Асортимент онлайн-вітрини налічує майже 6 тисяч товарів, найближчим часом ця кількість буде зростати. Доставку продуктів здійснюватимуть з магазину, який знаходиться на проспекті Чорновола, 45.

Національна мережа маркетів вина та гастрономічної продукції WINETIME працює на українському ринку з 2010 року. Основа асортименту мережі – власний імпорт з десятків країн, а також найкраща продукція від крафтових українських виробників як-от: ТМ “Мукко”, “Доообра Ферма”, Soloviov Family Farm, “Димні традиції”, Gelarty тощо. Окрім алкогольних напоїв, у асортименті магазинів мережі також представлені відбірні овочі та екзотичні фрукти, сотні видів смачних м’ясних делікатесів та сирів, а також свіжоспечений хліб, запашні страви гриль, різноманітну рибу, добірні продукти від локальних фермерів, а також органічну, безлактозну та vegan-friendly продукцію.

«Zakaz.ua продовжує популяризувати в Україні культуру продуктового онлайн-шопінгу, а тому ми постійно розширюємо географію присутності сервісу та підключаємо до співпраці нові локації партнерів для зручності наших Клієнтів. Символічно зауважити, що співпрацю з WINETIME ми розпочали рівно рік тому, коли 1 серпня 2022 вперше запустили доставку товарів з магазину мережі у Києві. У майбутньому плануємо й надалі розвивати плідне та ефективне партнерство з ритейлером», – розповідає Андрій Курський, CEO компанії Zakaz.ua.

“Задовольнити всі потреби своїх Клієнтів – головна місія будь-якої компанії. Сьогодні онлайн-шопінг має неабияку популярність серед українців. А завдяки продуктивній співпраці із Zakaz.ua ми маємо можливість надати вибір нашим покупцям здійснювати покупки найзручнішим для них способом – онлайн чи офлайн. Наразі ця можливість вже доступна для мешканців Києва та Львова. Плануємо розширювати партнерство й надалі запускати послугу доставки в інших містах з наших гастромаркетів, щоб задовольнити попит Клієнтів та покращити сервіс”, – коментує Юрій Саченко, керівник Департаменту Алкоголю WINETIME.

Щоб оформити замовлення, необхідно зайти на сайт winetime.zakaz.ua або відкрити мобільний додаток Zakaz.ua, вибрати місто, потрібну адресу, наповнити кошик, відзначити спосіб оплати та зручне вікно доставки. Після підтвердження замовлення персональний шопер відбирає найсвіжіші товари з полиць гастромаркету згідно зі списком. Всі позиції збираються із збереженням товарного сусідства і правильного температурного режиму. У випадку відсутності товару зі списку замовлення, з покупцем зв’яжуться та запропонують замінити його на аналогічний в тій самій ціновій категорії. Далі замовлення потрапляє до кур’єра, який швидко та вчасно доправляє товари покупцеві. Кур’єри здійснюють доставку у Львові та його передмістях з 10:00 до 22:00. Доставка здійснюється в рамках 2-годинних слотів.

Також в асортименті онлайн-вітрини WINETIME на ряд товарів наразі діють знижки до 35%, що дозволять покупцям сервісу придбати смаколики за привабливими цінами та заощадити кошти. Всі ці товари зібрані в спеціальній категорії “Акційні пропозиції” , де представлено 300 позицій, серед яких такі делікатеси як-от: органічний веганський темпе Biona Organic, пате з дикого кабана Etxenike, маца Heumann, каперси, терін, різноманітні солодощі, алкогольні напої та багато інших товарів.