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Хто такий Захар Прилєпін?
Російський політик, письменник та пропагандист Захар Прилєпін, справжнє ім’я якого Євген Миколайович Прилєпін, є головою політичної партії “За правду” з 1 лютого 2020 року. Член Центрального штабу Загальноросійського народного фронту. З 1996 року до 2018 був членом партії “Інша Росія” Едуарда Лимонова.
Народився Прилєпін у 1975 році в селі Ільїнка Рязанської області. У 1994 році років він відслужив у російській армії, а після служби навчався в інституті МВС.
У 1996 році брав участь у першій російсько-чеченській війні. У 1999 році взяв участь у бойових діях у Дагестані та другій російсько-чеченській війні.
Зокрема, Захар Прилєпін з 2014 року в складі збройних формувань особисто брав участь у війні на сході України.
Прилєпін підтримує незаконні терористичні угруповання “ДНР” та “ЛНР”, декларує свою участь у збройних формуваннях на тимчасово окупованій РФ території Донбасу.
З грудня 2015 до 2018 року Прилєпін був радником так званого “голови ДНР” – Олександра Захарченка. З жовтня 2016 року обіймав посаду заступника командира “батальйону” з роботи з особовим складом “ДНР” у званні майора.
Захар Прилєпін внесений до бази даних центру “Миротворець” як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Також він занесений до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.
Крім того, 28 лютого 2022 року, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європейський союз запровадив персональні санкції проти Захара Прилєпіна, “за активну підтримку або реалізацію дій чи політики, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні”.
У Євросоюзі зазначили, що Прилєпін консультував лідерів сепаратистів, брав участь у конфлікті на Донбасі на боці російських загарбників, окрім того, він використовував репутацію “відомого письменника” для поширення антиукраїнської пропаганди, а також пропаганди позитивного ставлення до анексії Криму та дій російських окупантів на Донбасі.
15 березня 2022 року його внесли до санкційного списку Великої Британії. А 7 липня 2022 року проросійський письменник потрапив під санкції Канади, як “російський діяч дезінформації та пропаганди”. У жовтні 2022 року Захар Прилєпін доданий до санкційного списку України.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні Прилєпін вирушив на фронт. У 2022 році він їздив на фронт з “гуманітарними місіями”. А в січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і зібрав свій спецпідрозділ.
Що відомо про вибух автівки Захара Прилєпіна?
Сьогодні, 6 травня, російські ЗМІ повідомили про те, що у Нижньому Новгороді була підірвана автівка пропагандиста Захара Прилєпіна, який на момент вибуху перебував в транспорті. Водій загинув, сам Прилєпін перебуває у тяжкому стані
За даними “РИА Новости“, російський пропагандист зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Він зупинився перекусити в кафе в Нижньогородській області, а коли знову вирушив, то його автомобіль вибухнув.
За попередньою інформацією, підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста на території Росії.
Водночас SHOT написало, що пропагандист отримав серйозні поранення ніг.
“Вибухівка була закладена під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося. Воронка під машиною діаметром близько півтора метра і 0,7 метра глибиною. На місці чекають вертоліт”, – йдеться у повідомленні.
Відповідальність за підрив взяв на себе рух “Атеш“, який, за їхніми ж словами, полював за пропагандистом з початку року.
“Його дістали. Усе тільки починається для рашистів. Захар Прилєпін був поганим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося – їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а з сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні”, – йдеться у заяві руху.
- На початку лютого російський пропагандист Ігор Мангушев з позивним “Берег” помер після того, як йому прострелили голову в тилу російських військових. Лідер російського націоналістичного руху “Світла Русь” закликав до геноциду українців та влаштував виступ з людським черепом, за його словами, захисника “Азовсталі”.
- Для сюжету у програмі “Вести недели” на “Россия 1” російський пропагандист допоміг військовим РФ заряджати снаряди, щоб завдавати ударів по українських містах.