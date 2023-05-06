Сьогодні, 6 травня, російські ЗМІ повідомили, що у Нижньому Новгороді була підірвана автівка пропагандиста Захара Прилєпіна, який на момент вибуху перебував в транспорті. Внаслідок цього водій загинув, а письменника-пропагандиста поранено.

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Хто такий Захар Прилєпін?

Російський політик, письменник та пропагандист Захар Прилєпін, справжнє ім’я якого Євген Миколайович Прилєпін, є головою політичної партії “За правду” з 1 лютого 2020 року. Член Центрального штабу Загальноросійського народного фронту. З 1996 року до 2018 був членом партії “Інша Росія” Едуарда Лимонова.

Народився Прилєпін у 1975 році в селі Ільїнка Рязанської області. У 1994 році років він відслужив у російській армії, а після служби навчався в інституті МВС.

У 1996 році брав участь у першій російсько-чеченській війні. У 1999 році взяв участь у бойових діях у Дагестані та другій російсько-чеченській війні.

Зокрема, Захар Прилєпін з 2014 року в складі збройних формувань особисто брав участь у війні на сході України.

Прилєпін підтримує незаконні терористичні угруповання “ДНР” та “ЛНР”, декларує свою участь у збройних формуваннях на тимчасово окупованій РФ території Донбасу.

З грудня 2015 до 2018 року Прилєпін був радником так званого “голови ДНР” – Олександра Захарченка. З жовтня 2016 року обіймав посаду заступника командира “батальйону” з роботи з особовим складом “ДНР” у званні майора.

Захар Прилєпін внесений до бази даних центру “Миротворець” як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Також він занесений до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України.

Крім того, 28 лютого 2022 року, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європейський союз запровадив персональні санкції проти Захара Прилєпіна, “за активну підтримку або реалізацію дій чи політики, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні”.

У Євросоюзі зазначили, що Прилєпін консультував лідерів сепаратистів, брав участь у конфлікті на Донбасі на боці російських загарбників, окрім того, він використовував репутацію “відомого письменника” для поширення антиукраїнської пропаганди, а також пропаганди позитивного ставлення до анексії Криму та дій російських окупантів на Донбасі.

15 березня 2022 року його внесли до санкційного списку Великої Британії. А 7 липня 2022 року проросійський письменник потрапив під санкції Канади, як “російський діяч дезінформації та пропаганди”. У жовтні 2022 року Захар Прилєпін доданий до санкційного списку України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні Прилєпін вирушив на фронт. У 2022 році він їздив на фронт з “гуманітарними місіями”. А в січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією і зібрав свій спецпідрозділ.

Що відомо про вибух автівки Захара Прилєпіна?

Сьогодні, 6 травня, російські ЗМІ повідомили про те, що у Нижньому Новгороді була підірвана автівка пропагандиста Захара Прилєпіна, який на момент вибуху перебував в транспорті. Водій загинув, сам Прилєпін перебуває у тяжкому стані

За даними “РИА Новости“, російський пропагандист зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Він зупинився перекусити в кафе в Нижньогородській області, а коли знову вирушив, то його автомобіль вибухнув.

За попередньою інформацією, підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста на території Росії.

Водночас SHOT написало, що пропагандист отримав серйозні поранення ніг.

“Вибухівка була закладена під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося. Воронка під машиною діаметром близько півтора метра і 0,7 метра глибиною. На місці чекають вертоліт”, – йдеться у повідомленні.

Відповідальність за підрив взяв на себе рух “Атеш“, який, за їхніми ж словами, полював за пропагандистом з початку року.

“Його дістали. Усе тільки починається для рашистів. Захар Прилєпін був поганим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося – їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а з сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні”, – йдеться у заяві руху.