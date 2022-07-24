Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.
У п’ятницю Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються. Однак наступного ранку 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
Захарова підтвердила російську атаку та заявила, що ракети “Калібр” мовбито цілилися по об’єктах воєнної інфраструктури – по військовому катеру.
Речниця МЗС країни-агресора додала, що удар був “високоточним” і РФ досягнула бажаних цілей.
“Володимир Зеленський назвав обстріл порту Одеси “кричущим російським варварством”. “Якщо ще хтось міг сказати, що потрібен якийсь діалог з Росією, подивіться, що відбувається. Ракети “Калібр” знищили саму можливість подібних заяв”. Ракети “Калібр” знищили об’єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою”, – написала Марія Захарова.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після атаки Росії на Одесу, звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі.
- Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.
- Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, чітко дав зрозуміти, що він використає сьогоднішню поїздку до Африки, щоб спробувати звинуватити Захід у нестачі продовольства в африканських країнах і зобразити Росію як вірного союзника континенту.