Сьогодні, 29 серпня, західну частину країни накриють дощі та грози, одначе у більшості областей триматиметься суха та спекотна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні будуть грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +29 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +30 до +33 градусів, буде без опадів.

На півночі температура вдень буде +29…+33 градуси, протягом дня можливі опади у Житомирській області. Сухо та хмарно з проясненням буде в решті областей.

У східних областях буде сухо всюди. Удень буде від +30 до +33 градусів.

На півдні температура температура буде 31-34 градуси, в усіх областях буде без опадів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +30..+32 градуси, буде сухо.