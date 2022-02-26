26 лютого у Люксембурзі – столиці однойменної держави в урядовому кварталі відбулася акція підтримки України на тлі російської агресії. З плакатами та українськими прапорами під час заходу вимагали "утихомирити" Путіна та закрито небо над Україною.

Про це повідомляють #Букви.

У низці країн світу організували протести на підтримку України та проти розгортання повномасштабної війни з боку Росії.

Сьогодні сотні людей вийшли на вулиці міста Люксембург, аби проявити солідарність та висловити підтримку українському народу, котрий протистоїть РФ.

Учасники акції закликали НАТО закрити небо над Україною та підтримати відключення РФ від SWIFT.

Вони наполягали, що Захід має зупинити Путіна та його агресію в Україні, паралельно порівнюючи російського загарбника із Гітлером.

“Це війна і Європа мусить допомогти, оскільки це війна в Європі!”, – лунало у закликах.

Мітингарі також наголошували, що багато їхніх сімей проживають в Україні та розмовляють російською мовою, не маючи жодних обмежень.

Нагадаємо, на протести вийшли у Лондоні (Велика Британія), Мюнхені (Німеччина), Дубліні (Ірландія), Таллінні (Естонія), Парижі (Франція), Гаазі (Нідерланди), Токіо (Японія), Римі (Італія), Осло (Норвегія), Мадриді (Іспанія), Відні (Австрія), Стамбулі (Туреччина), Варшаві (Польща). Низку акцій провели під будівлями російських дипустанов.

Окрім того, антивоєнні мітинги пройшли у низці російських міст. Згідно з даними російських ЗМІ, учасників акцій затримували силовики РФ.