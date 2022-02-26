Про це повідомляють #Букви.
У низці країн світу організували протести на підтримку України та проти розгортання повномасштабної війни з боку Росії.
Сьогодні сотні людей вийшли на вулиці міста Люксембург, аби проявити солідарність та висловити підтримку українському народу, котрий протистоїть РФ.
Учасники акції закликали НАТО закрити небо над Україною та підтримати відключення РФ від SWIFT.
Вони наполягали, що Захід має зупинити Путіна та його агресію в Україні, паралельно порівнюючи російського загарбника із Гітлером.
“Це війна і Європа мусить допомогти, оскільки це війна в Європі!”, – лунало у закликах.
Мітингарі також наголошували, що багато їхніх сімей проживають в Україні та розмовляють російською мовою, не маючи жодних обмежень.
Нагадаємо, на протести вийшли у Лондоні (Велика Британія), Мюнхені (Німеччина), Дубліні (Ірландія), Таллінні (Естонія), Парижі (Франція), Гаазі (Нідерланди), Токіо (Японія), Римі (Італія), Осло (Норвегія), Мадриді (Іспанія), Відні (Австрія), Стамбулі (Туреччина), Варшаві (Польща). Низку акцій провели під будівлями російських дипустанов.
Окрім того, антивоєнні мітинги пройшли у низці російських міст. Згідно з даними російських ЗМІ, учасників акцій затримували силовики РФ.
- Раніше повідомлялось, що американська співачка Мадонна підтримала Україну та президента Володимира Зеленського. Вона закликала світ підтримати нашу державу. А президента РФ Володимира Путіна вона порівняла з іще одним кривавим диктатором – Адольфом Гітлером.
- Водночас у Нью-Йорку хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг запалили синьо-жовтими. Так американське місто висловлює підтримку Україні проти російської агресії.
- Постійний представник ООН від України Сергій Кислиця звинуватив росіян у нездоровому викривленні дійсності.
- У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації оприлюднили інструкцію як розрізнити техніку українських захисників від російських загарбників.