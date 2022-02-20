Очільник чеського уряду Петр Фіала зазначив, що всі дипломатичні шляхи вирішення кризи в Україні поки не дали бажаних результатів, проте Захід не готовий до того, щоб пожертвувати Україною.

Про це Петр Фіала розповів в етері Чеського телебачення

Прем’єр-міністр Чехії наголосив, що ситуація навколо України досить серйозна і з кожним днем вона загострюється ще більше. Більш того, на думку Фіала, “Європа перебуває за крок до війни”, а ймовірність розв’язати питання мирним шляхом тільки зменшується.

Водночас Петр Фіала зауважив, що попри поки невдалі спроби мирного вирішення, потрібно використовувати саме дипломатичний шлях.

“Потрібно запобігти війні, тому що Захід не готовий пожертвувати Україною”, – наголосив чеський прем’єр.

Він додав, що високо цінує єдність Європейського Союзу та НАТО у питанні запровадження санкцій проти Росії та зауважив, що у Кремлі не сподівались на таку згуртованість Заходу.

Фіала вважає, що антиросійські санкції вдарять не тільки по РФ, а й по інших державах, серед яких і Чехія. Проте, додав політик, Прага готова як до санкцій, так і до компенсацій тим, хто постраждає від них. Він також заявив, що невідомо, які санкції будуть запроваджені проти РФ, адже все буде залежати від того, як саме буде проявлятись її агресія.

Окрім цього Петр Фіала обіцяє, що Чехія посилить гуманітарну допомогу Україні, якщо це буде необхідно.