Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер переконаний, що російська війна проти України — один із найбільших викликів міжнародному порядку з часів Другої світової війни. Захід зробив велику помилку, проводячи політику умиротворення РФ і натомість не прислухався до певних застережень, котрі вже лунали, і дорікнув за економічну взаємозалежність з РФ.

Про це він зауважив в інтерв’ю “Голосу Америки”.

“Колективна помилка Заходу в 90-х та 2000-х роках, полягала в тому, що вони запустили процес економічної взаємозалежності з Росією, через торгівлю, через взаємні інвестиції, через допуск Росії до різних міжнародних організацій, таких як Світова організація торгівлі та багато, багато іншого. Вони сподівалися, що якимось чином із часом Росія стане відповідальною зацікавленою стороною в міжнародному співтоваристві”, – зазначив Карпентер.

І наголосив, що держава, якою керує по суті, невелика група офіцерів КДБ, має зовсім інший погляд на світ. За його словами, вони грають в гру на вибування, з точки зору їхнього відношення до Заходу. Ця держава ніколи не зможе стати західною ліберальною демократією, він переконаний, що насправді РФ все далі й далі віддалялася від західних ліберальних демократій, починаючи з часів Єльцина.

Карпентер переконаний, що зараз найважливіше — навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додаткове постачання, адже радянського обладнання залишилося не так вже й багато, щоб Україна могла перевершити російські системи та захиститися від цього наступу.

“І це займе час, про це кажуть наші військові аналітики. Але ми тут надовго. Ми хочемо допомогти Україні захиститися”, – запевнив постійний пресдтавник США в ОБСЄ.

У відповідь на заяви Кремля про те, щоб Захід і, зокрема, США, не повинні надавати Україні захисну зброю та техніку, він зазначив, що росіяни, очевидно, не повинні вдиратися в сусідню державу.