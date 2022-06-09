Про це він зауважив в інтерв’ю “Голосу Америки”.
“Колективна помилка Заходу в 90-х та 2000-х роках, полягала в тому, що вони запустили процес економічної взаємозалежності з Росією, через торгівлю, через взаємні інвестиції, через допуск Росії до різних міжнародних організацій, таких як Світова організація торгівлі та багато, багато іншого. Вони сподівалися, що якимось чином із часом Росія стане відповідальною зацікавленою стороною в міжнародному співтоваристві”, – зазначив Карпентер.
І наголосив, що держава, якою керує по суті, невелика група офіцерів КДБ, має зовсім інший погляд на світ. За його словами, вони грають в гру на вибування, з точки зору їхнього відношення до Заходу. Ця держава ніколи не зможе стати західною ліберальною демократією, він переконаний, що насправді РФ все далі й далі віддалялася від західних ліберальних демократій, починаючи з часів Єльцина.
Карпентер переконаний, що зараз найважливіше — навчити українські війська оперувати сучасною воєнною технікою, щоб вони могли отримувати додаткове постачання, адже радянського обладнання залишилося не так вже й багато, щоб Україна могла перевершити російські системи та захиститися від цього наступу.
“І це займе час, про це кажуть наші військові аналітики. Але ми тут надовго. Ми хочемо допомогти Україні захиститися”, – запевнив постійний пресдтавник США в ОБСЄ.
У відповідь на заяви Кремля про те, щоб Захід і, зокрема, США, не повинні надавати Україні захисну зброю та техніку, він зазначив, що росіяни, очевидно, не повинні вдиратися в сусідню державу.
“Їм не потрібні шляхи відступу, вони в будь-який момент можуть відступити в Росію. Це вони — ті хто вдерся в іншу державу. Я терпіти не можу, що нам завжди закидають можливу ескалацію. Це на них потрібно тиснути, щоб вони негайно покинули територію (України, – ред.)”, – заявив Карпентер.
- Нагадаємо, Сполучені Штати спільно з союзниками працюють над питанням щодо постачання Україні протикорабельних ракет та систем, які допоможуть покращити прибережну оборону.
- Американський журналіст, трикратний лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман опублікував у своїй колонці черговий матеріал про Україну. Цього разу він розповів, що війна Росії стосується не лише України – президент РФ Володимир Путін вторгся в усю Європу.
- Раніше Томас Фрідман опублікував у своїй колонці черговий матеріал про Україну. Цього разу про те, що російсько-українська війна може змінити світ і майбутнє планети.
- Україна та Польща підписали один із найбільших контрактів щодо зброї за останні три десятиліття. Він передбачає постачання зброї в Україну.
- Раніше повідомлялось, що Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки з боєприпасами
- Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що американські самохідні артилерійські установки (САУ) та данські протикорабельні ракети Harpoon почали надходити до України.