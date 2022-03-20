Борис Джонсон заявив, що Європа не може намагатися нормалізувати відносини з РФ, оскільки це буде помилкою.

Про таку заяву Прем’єр-міністра Великобританії повідомляє Радіо Свобода.

Під час конференції Консервативної партії політик висловив думку, що після неспровокованого вторгнення РФ до України Захід не повинен намагатися нормалізувати відносини з Росією.

Джонсон наголосив, що світ не може припуститися тієї ж помилки, що і у 2014 році:

Намагатися після цього (повномасштабного вторгнення РФ до України — ред.) нормалізувати відносини з Путіним, як ми зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку, і саме тому Путін повинен зазнати невдачі. Це поворотний момент для світу, і це момент вибору. Це вибір між свободою і гнобленням

Також стало відомо, що міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у коментарі газеті The Times повідомила, що наразі видається, що РФ використовує переговори з Україною лише аби створити простір для перегрупування своїх військ, оскільки першопочатковий план вторгнення провалився.