Британська інформаційна агенція Reuters провела розслідування згідно з яким виявила, що західні компанії постачали росіянам мікрочипи на суму понад 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі від компаній “Intel”, “AMD”, “Texas Instruments”, “Analog Devices” та “Infineon” постачали через фірми-посередники, які були зареєстровані лише у березні 2022 року у Туреччині та Гонконгу, а також мають зв’язки з громадянами РФ.

До прикладу, представник Intel сказав, що компанія сприймає висновки розслідування “дуже серйозно, і ми вивчаємо це питання”. Водночас речник компанії сказав, що Intel дотримується всіх санкцій та експортного контролю проти РФ і “має чітку політику, згідно з якою її дистриб’ютори та клієнти повинні дотримуватися всіх експортних вимог і міжнародних законів”.

У подібний спосіб представник AMD заявив, що фірма “суворо дотримується” всіх експортних правил і тимчасово зупинила продаж та підтримку своєї продукції в Росії.

Зазначається, що впродовж 7 місяців ці компанії експортували до РФ компонентів на суму щонайменше 20 мільйонів доларів, зокрема мікросхеми американських виробників.

На митниці не вказано точний тип напівпровідників та інших електронних виробів та не показується, що відбувається з компонентами, коли вони прибувають до Росії.