США, які ще недавно намагалися не заявляти про свій вплив на війну в Україні, дедалі частіше повідомляють про власні заслуги з підготовки ЗСУ та поразку військових об'єктів російської армії. Сміливішою стала не лише риторика, активізувалися й постачання озброєнь.

Про це пише The Insider.

Заступник міністра оборони США Біл ЛаПланте заявив, що українці, які потопили буксир Чорноморського флоту “Василь Бех”, проходили навчання в США. План контрнаступу України розроблявся за безпосередньої участі Пентагону, повідомив телеканал CNN. Саме цей план лежав в основі недавніх атак на військові бази у Криму, повідомив полковник армії у відставці Кевін Стрінгер, який керував групою розробників.

“Оскільки ви не можете атакувати звичайним способом, ви повинні використовувати сили спеціальних операцій, і їм буде потрібна підтримка опору – розвідка, ресурси, логістика — для доступу до цих регіонів”, – наголосив Стрінгер.

За даними американського видання The Hill, значно збільшилися і постачання озброєнь — зараз транші кратно відрізняються від тих, що були на початку війни, коли уряд США не наважувався навіть перерахувати, яка саме зброя прямує до України. Тепер звіти докладні та публічні. На думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, це пов’язано з тим, що фактично Кремль погрожує жорстко відповісти, але ніяк не відповідає. Наразі Тейлор працює в Інституті світу США (USIP).

За його словами, з часом американська адміністрація усвідомила, що може надати українцям більшу, боєздатну, далекобійну та важку зброю, а росіяни ніяк не відреагували.

“Росіяни ніби блефували і буянили, але їх ніхто не провокував. І адміністрація від початку турбувалася, але страх спровокувати росіян зменшився”, – пояснив Тейлор.

За словами політолога Аббаса Галлямова, сміливість Заходу пов’язана, зокрема з невдачами військ РФ.

“Слабкість російської армії тепер стала очевидною, тому не дивно, що риторика противників путінського режиму стає дедалі різкішою, — пояснив Галлямов. — Дбати про почуття Кремля тепер нема чого”.

Підтримувати українську армію США планують і після закінчення війни: за словами трьох представників міністерства оборони, на яких посилається CNN, Пентагон готує докладний аналіз та розробляє способи підтримки українських збройних сил у середньо- та довгостроковій перспективі. Стратегія розробляється спільно з українцями, і якщо документ буде схвалено президентом Джо Байденом, це може призвести до багаторічних постачань зброї та створення довгострокової програми військового вишколу, повідомили у Міноборони США.