Захід, північ і центр України опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 22 вересня

За прогнозами синоптиків у четвер, 22 вересня, у західних, північних та частково центральних регіонах очікуються дощі. На решті території - сонячно й без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях сьогодні йтимуть дощі. Повітря вдень прогріється о +12…+14 градусів.

Частково накриють дощі й центральні регіони, зокрема Вінниччину та Черкащину, а в решті областей – сонячно та сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів.

Північна частина України також опиниться у полоні дощів. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.

На сході сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +16…+18 градусів.

Без опадів сьогодні й на півдні. Вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів.

У Києві сьогодні очікується дощ. Температура повітря становитиме +12…+14 градусів.