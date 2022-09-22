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Захід, північ і центр України опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 22 вересня

За прогнозами синоптиків у четвер, 22 вересня, у західних, північних та частково центральних регіонах очікуються дощі. На решті території - сонячно й без опадів.

Четвер, 22 вересня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях сьогодні йтимуть дощі. Повітря вдень прогріється о +12…+14 градусів.

Частково накриють дощі й центральні регіони, зокрема Вінниччину та Черкащину, а в решті областей – сонячно та сухо. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів.

Північна частина України також опиниться у полоні дощів. Стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.

На сході сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +16…+18 градусів.

Без опадів сьогодні й на півдні. Вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів.

У Києві сьогодні очікується дощ. Температура повітря становитиме +12…+14 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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