Тисячі українських захисників проходять тренування, перевіряють зброю й чекають, коли відбудеться великий український контрнаступ. Водночас Захід вагається у наданні важливої техніки, але має усвідомлювати ризики від замороження війни та можливості, які принесе успіх України.

Про це пише у власній колонці Тімоті Гартон Еш – історик, політичний письменник і оглядач The Guardian.

Історик наголосив, що нині ніхто не знає, як далі відбуватимуться події на фронті. На його думку, Захід повинен чітко визначити, чого хоче, і твердо підтримувати українців у цьому. Тімоті Гартон Еш підкреслив, що “вирішальна українська перемога тепер є єдиним правильним шляхом до міцного миру, вільної Європи та, зрештою, кращої Росії”.

Він описав українську теорію перемоги: від успіху на полі бою до змін у Москві. Зокрема йдеться про зміну режиму та позбавлення від воєнного злочинця Володимира Путіна, або ж глава Кремля визнає власну поразку і виведе свої війська, залишаючись при владі, що також буде перемогою.

“Як, на їхню думку, це може статися, враховуючи окопані сили оборони Росії та значні переваги в чисельності та авіації? Одна відповідь така: як це було раніше в російській історії, коли військові невдачі спричинили революції 1905 і 1917 років. Якщо українська армія зможе швидко просунутися на південь до Азовського моря, оточити велику кількість деморалізованих російських сил і припинити постачання лінії до Кримського півострова, може статися певний нелінійний крах морального духу російської армії на землі та згуртованості режиму в Москві”, – підкреслив історик.

Ключем до цього сценарію є Крим, який українці хочуть визволити. У Києві та на Заході розуміють, що Крим – це те, що дійсно має значення для Росії, але з цієї причини багато західних політиків бажають цього не робити. На сьогодні РФ перетворила Крим на гігантський авіаносець, через який Україна ніколи не матиме довгострокової безпеки.

Багато політиків на Заході бояться, що у відповідь на успіх України – Путін вдасться до ескалації, але завдяки своїй поведінці вони підживлюють ідею Москви. Оглядач назвав “цинічним” те, що вони приватно готові до того, що Україна в остаточному підсумку втратить, можливо, шосту частину своєї суверенної території в результаті розділу, який вони можуть назвати “миром”. Проте такий сценарій буде лише напівзамороженим конфліктом, який знову призведе до відновлення війни.

Більшість західних військових аналітиків вважають, що Україні навряд чи вдасться досягти вирішальної перемоги. Тому питання про те, чи призведе це до очікуваних політичних наслідків у Москві, залишається спірним.

“Якщо у вас є дві виснажені армії, це надає перевагу обороні, а не нападу. Україна має велику вразливість у протиповітряній обороні. Той факт, що існує лише один очевидний шлях до Криму, означає, що Росія готова захищати цю лінію. (Тож цілком можливо, що Україна може спробувати щось інше, але навіть повернення значної частини Донбасу не матиме такого психологічного ефекту для Росії, як загроза втрати Криму)”, – підкреслив Тімоті Гартон Еш.

До контрнаступу ЗСУ можна залучити дев’ять нових – оснащених і навчених на заході – бригад, які мають “зоопарк різноманітної західної зброї та мізерний досвід у складних загальновійськових операціях, необхідних для подолання російських оборонних ліній”. Берлін і Вашингтон нервово обмірковували кожне рішення, а водночас українці не мають такої кількості та якості західних танків, бронетехніки, ракет великої дальності та винищувачів, які вони могли б мати, якби Захід не мав страху перед Москвою та ескалацією.

Наступні пів року будуть вирішальними, бо якщо наступної зими ЗСУ все ще загрузнуть на півдорозі, Захід може не надати військового прискорення для нового наступу наступної весни. Також проблемою стануть вибори у США восени 2024 року, які може використати Путін для “пропагандистського апаратв вдома, щоб подати свою часткову окупацію української території як історичне відновлення імперії Катерини Великої”.

“Що нам робити з цим? Не бійтеся, будьте готові. Безризикового шляху вперед немає. Уникнення негайного ризику може означати створення більших ризиків у майбутньому (це помилка, яку зробив Захід після 2014 року, коли він дозволив Росії зберегти Крим і домовився про Мінські угоди щодо окупованої Східної України)”, – вважає оглядач.

Він підкреслив, що український програш лише заохотить Китай до дій на Тайвані.

“Я збився з рахунку, скільки разів українці казали мені, що найбільша проблема Заходу – це страх. “Вибір – між свободою і страхом”, – нещодавно сказав Atlantic президент Володимир Зеленський. Тож ми маємо зберегти нерви та продемонструвати хоч трохи тієї сили духу, яку демонструють тисячі молодих українців, які готуються ризикувати життям, щоб захистити свою свободу”, – додав він.

Також історик закликав уникати “безглуздих розмов про “мир” і “відповідальність”, які насправді означають спонукання або зрештою навіть примус інших людей пожертвувати своїми власними домівками, свободою та безпекою, щоб громадяни таких країн, як Німеччина, Франція чи Італія могли, хоча б у короткостроковій перспективі, продовжувати насолоджуватися цими речами для себе”.