Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією, інакше він ризикує втратити "безпеку наших майбутніх поколінь".

Про це він заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

Міністр зізнався, що його не влаштовує ні кількість, ні темпи збройової підтримки союзників, “оскільки війна все ще триває”.

Рейнсалу заявив, що стримувати постачання зброї для України – це те саме, що “співпідписати рішення, щоб Україна програла на землі” – навіть якщо Росія “грає” з ядерними загрозами

Він наголосив, що якщо Захід здасться Росії, це стане співучасником “відмови від майбутнього України”:

“Якщо ми здамося, то світ спочатку втратить Україну і нашу гідність, а потім ми втратимо себе – принаймні свою безпеку чи безпеку нашого майбутнього покоління”.

Він також підтримав вступ України в НАТО та нарікнув на прагнення до “фальшивого миру”. За словами естонського чиновника, союзники не повинні тиснути на Україну, щоб вона “виробила певне політичне рішення”, навіть якщо вона не може відповідати очікуванням Заходу щодо певного терміну для звільнення своєї території.

Рейнсалу сказав, що було б “аморально і несправедливо” навіть пропонувати заморозити конфлікт або піти на компроміси для припинення війни, коли “ми все ще не дали Україні достатньо зброї”.

“Я впевнений, що всі країни зацікавлені в мирі, особливо ті країни, які є сусідами з Росією, але фальшивий мир — це лише прелюдія до нових воєн. Цьому нас навчила історія”.