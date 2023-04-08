Про це він заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.
Міністр зізнався, що його не влаштовує ні кількість, ні темпи збройової підтримки союзників, “оскільки війна все ще триває”.
Рейнсалу заявив, що стримувати постачання зброї для України – це те саме, що “співпідписати рішення, щоб Україна програла на землі” – навіть якщо Росія “грає” з ядерними загрозами
Він наголосив, що якщо Захід здасться Росії, це стане співучасником “відмови від майбутнього України”:
“Якщо ми здамося, то світ спочатку втратить Україну і нашу гідність, а потім ми втратимо себе – принаймні свою безпеку чи безпеку нашого майбутнього покоління”.
Він також підтримав вступ України в НАТО та нарікнув на прагнення до “фальшивого миру”. За словами естонського чиновника, союзники не повинні тиснути на Україну, щоб вона “виробила певне політичне рішення”, навіть якщо вона не може відповідати очікуванням Заходу щодо певного терміну для звільнення своєї території.
Рейнсалу сказав, що було б “аморально і несправедливо” навіть пропонувати заморозити конфлікт або піти на компроміси для припинення війни, коли “ми все ще не дали Україні достатньо зброї”.
“Я впевнений, що всі країни зацікавлені в мирі, особливо ті країни, які є сусідами з Росією, але фальшивий мир — це лише прелюдія до нових воєн. Цьому нас навчила історія”.
- Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО мають готуватися до тривалої війни РФ проти України, закликавши союзників збільшити витрати на оборону.
- 6 березня естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ганно Певкур надати Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.
- 9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України. Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання зброї в Україну.