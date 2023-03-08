За даними ЗМІ, вже через тиждень після вибухів на газопроводах "Північний потік" співробітники скандинавської делегації в Брюсселі дізналися чимало деталей інциденту і були вражені, що отримали їх так швидко.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Зазначається, що західна розвідка дізналась, що до теракту причетні не американці, росіяни чи поляки, а приватна компанія з України. Однак оприлюднювати ці дані у розвідці відмовились, аби захистити Україну.

Ім’я приватного спонсора теракту не називають, однак наголошується, що він не має стосунку до української влади.

У виданні припустили, що ім’я замовника теракту вирішили приховати, щоб не допустити публічних сварок між Києвом та Берліном, який на той час і без цього не поспішав надавати Україні військову допомогу.

“Це цілком справедливо – вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від Офісу президента чи Міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність”, – мовиться у статті.

Також у виданні наголосили, що спонсор підриву газопроводів не мав на меті зміцнювати позиції критиків німецького постачання зброї, які тиснуть на уряд канцлера ФРН Олафа Шольца.

Виконання теракту супроводжувалось складною операцією. Зокрема були залучені яхта, елітні водолази, фальшиві документи, здійснено закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості – за спеціальною ліцензією та за великі гроші.

“Його ім’я обов’язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитну картку”, – резюмували у виданні.

Додамо, що напередодні видання The New York Times опублікувало статтю про вибухи на газопроводах. У ній мовиться, що нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопроводи Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.