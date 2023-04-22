У Брюсселі та країнах Великої сімки схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде "гібридний трибунал".

Про це інформує DW.

Один із високопосадовців ЄС зазначив, що за оцінками експертів Європейського Союзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції – це найбільш ймовірний варіант здійснення правосуддя в цьому випадку.

“Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності”, – сказав високопосадовець.

А також додав, що для ЄС дуже важливо, аби Україна ратифікувала Римський статут, на підставі якого діє Міжнародний кримінальний суд.

Наприкінці 2022 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний суд для переслідування злочину агресії РФ проти України. Розглядалися два варіанти: спеціальний незалежний міжнародний трибунал, що ґрунтується на багатосторонньому договорі, або “гібридний суд”.

Такий суд міг би поєднати національну юрисдикцію конкретної країни, наприклад України, та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн. Розслідування міжнародних злочинів, скоєних Росією, ведуть Україна та ще 14 країн, що входять до Європейського Союзу.

У Єврокомісії зауважили, що для реалізації обох варіантів потрібна потужна підтримка ООН. Це пов’язано з тим, що за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво країни. Але воно має міжнародний імунітет, а отже для такого трибуналу необхідно зняти імунітет, наприклад, із глави держави-агресорки, глави його уряду та міністра закордонних справ.

Зазначимо, що 19 січня 2023 року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

“Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росію має бути притягнуто до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав президент Зеленський.

Зауважимо, що за це проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися – 33 депутати Європарламенту.

У прийнятій резолюції євродепутати вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

На думку депутатів, створення спецтрибуналу дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві.