Західні союзники підштовхують Об’єднані Арабські Емірати до припинення експорту найважливіших товарів до Росії, щоб позбавити російську армію можливості продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє Financial Times.

Офіційні особи США, Євросоюзу та Великої Британії останніми тижнями відвідали державу Перської затоки, щоб пояснити широкі масштаби своїх торговельних обмежень і чинити тиск на офіційних осіб ОАЕ, аби вони припинили ймовірне порушення санкцій.

У США стурбовані тим, що ОАЕ експортують до Росії низку предметів, зокрема електроніку, яку Росія може перепрофілювати для своїх військових зусиль. За словами осіб, знайомих з дискусіями, особливе занепокоєння викликає так званий “реекспорт”, коли товари перевозяться через ОАЕ в обхід обмежень.

Джеймс О’Браєн, голова Управління США з координації санкцій, приєднався до представника ЄС з питань санкцій Девіда О’Саллівана та Девіда Ріда, директора Управління санкцій Великої Британії, під час візиту до ОАЕ минулого місяця, щоб довести свою думку.

“Наше головне прохання [до ОАЕ] полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт [і] визнали цей реекспорт проблематичним”, — сказав західний чиновник, додавши, що “розмови тривають”.

Згідно з даними російської митниці, проаналізованими Фондом вільної Росії, експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії минулого року зріс у понад 7 разів і склав майже 283 мільйони доларів, що зробило цю категорію найбільшим видом продукції, що поставляється в цьому напрямку.

У 2022 році ОАЕ експортували в Росію в 15 разів більше мікрочіпів, ніж роком раніше, а торгівля цією продукцією підскочила до 24,3 млн доларів минулого року з 1,6 млн доларів у 2021 році. Країна Перської затоки також експортувала в Росію 158 безпілотників минулого року на суму майже 600 000 доларів США.

Дискусії з ОАЕ відбуваються в той момент, коли західні союзники переміщують свою увагу від запровадження нових раундів санкцій до посилення правозастосування та заохочення приватного сектора до виконання вимог.

Минулого місяця О’Салліван сказав Financial Times, що західні країни відчули “незвичайні сплески” в торгівлі Росії з деякими державами, але відмовився називати конкретні країни. Союзники спостерігають за ОАЕ, Туреччиною та країнами Центральної Азії та Кавказу. ОАЕ також вважають улюбленим місцем для багатих росіян, які шукають місце для притулку для своїх активів.

Представники США хочуть наголосити на потенційних наслідках для підприємств, залучених до сприяння потоку товарів, які можуть використовуватися російськими військовими.

“Частиною повідомлення для приватного сектору — у будь-якій із цих країн — є те, що вони грають у рулетку. Кожний, хто торгує цими товарами, зараз підпадає під санкції, тому що деякі з товарів, які вони відправляють, з’являються на полі бою”, — сказав О’Браєн.

ОАЕ позиціюють себе як нейтральну регіональну державу, врівноважуючи свої тісні безпекові та історичні відносини із західними партнерами все тіснішими зв’язками з військовими та економічними державами, такими як Росія та Китай.

Дубай довгий час був реекспортним центром регіону; його порт Джебель-Алі залишається однією з найбільших у світі зон перевалки. Намагаючись посилити контроль над такими експортними центрами, наприкінці минулого року ЄС запровадив нові заходи, які дозволяють йому застосовувати санкції до осіб, які допомагають європейським компаніям уникати санкцій.

Серед запитів Європи – знати краще, які товари ОАЕ експортує до Росії.

“ОАЕ визнають свою критично важливу роль у захисті цілісності глобальної фінансової системи. ОАЕ надзвичайно серйозно ставляться до цієї відповідальності та мають чіткі та надійні процеси для роботи з організаціями, які потрапили під санкції, — сказав офіційний представник ОАЕ.

Уоллі Адейемо, заступник міністра фінансів США, попередив у своїй промові минулого тижня про “тривожні моделі в кількох країнах”, де Кремль “поглибив свої фінансові зв’язки та торгові потоки”.

Він додав, що США та їхні партнери діятимуть за допомогою “різних економічних інструментів”, якщо країни не бажають “викорінити ухилення від санкцій”.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, також відвідав ОАЕ минулого місяця.

Десятки тисяч росіян переїхали до ОАЕ, відкриваючи компанії та купуючи нерухомість у комерційному та туристичному центрі Перської затоки. Цей наплив викликав занепокоєння в західних країнах, що деякі з них можуть маскувати причетність олігархів, які перебувають під санкціями.