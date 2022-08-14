Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +23 до +30 градусів.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +29 до +32 градусів. Можливі опади у вигляді дощів і гроз у Вінницькій області. На решті території сонячно з мінливою хмарністю.
На півночі температура вдень буде +27…+30 градусів, протягом дня на небі буде хмарно з проясненням.
У східних областях буде без опадів. Удень буде від +31 до +36 градусів.
На півдні температура температура буде 28-32 градуси, протягом дня в Одеській і Миколаївській областях дощитиме. На решті території буде сухо.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +28..+30 градусів, без опадів
- Згідно з даними синоптиків субота, 13 серпня, мала бути дощовою для майже всіх українських областей. Тільки у трьох регіонах цього дня не мало бути жодних опадів.