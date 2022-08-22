Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 градусів.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів. Можливі опади у вигляді дощів і гроз у Вінницькій області. На решті території сонячно з мінливою хмарністю.
На півночі температура вдень буде +27…+29 градусів, протягом дня на небі буде хмарно з проясненням.
У східних областях буде без опадів. Удень буде від +28 до +32 градуси.
На півдні температура температура буде 28-31 градус, протягом буде без опадів.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +27..+29 градусів, без опадів
- За прогнозами синоптиків у неділю, 21 серпня, в Україні очікувалася мінлива хмарність. Середня денна температура становила +26…+28 градусів. Найпрохолодніше було на Заході, а найтепліше – на Сході.