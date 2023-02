Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Розвідувальні дані, якими поділилися союзники по НАТО, показують, що Росія накопичує літаки та гвинтокрили на кордоні з Україною, за словами двох офіційних осіб.

14 лютого під час зустрічі з країнами-союзниками, які підтримують Україну, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на загрозі значних військово-повітряних сил Росії.

The fresh promises of military support come as Kyiv and Nato warn of ammunition shortages confronting Ukraine’s military in the face of Russia’s full-scale invasion https://t.co/ERf3JidClW

— Financial Times (@FinancialTimes) February 14, 2023