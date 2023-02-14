Західна розвідка стверджує, що РФ скупчує авіацію на кордоні з Україною, що свідчить про те, що Москва може кинути свої літаки та гелікоптери у повномасштабну війну, щоб підтримати наземний наступ. Ймовірність ескалації спонукає союзників надати пріоритет швидким постачанням засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів Києву, аби відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Розвідувальні дані, якими поділилися союзники по НАТО, показують, що Росія накопичує літаки та гвинтокрили на кордоні з Україною, за словами двох офіційних осіб.

14 лютого під час зустрічі з країнами-союзниками, які підтримують Україну, міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на загрозі значних військово-повітряних сил Росії.

Він чітко сказав, що у нас є небагато часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що у них є досить специфічні потреби, — пояснив високопосадовець адміністрації США. Російські сухопутні сили досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряний бій. Українці повинні мати якомога більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів… наскільки можливо”, – додав він.

The fresh promises of military support come as Kyiv and Nato warn of ammunition shortages confronting Ukraine’s military in the face of Russia’s full-scale invasion https://t.co/ERf3JidClW — Financial Times (@FinancialTimes) February 14, 2023

Водночас на пресконференції Остін заявив, що США не бачать неминучих ознак “масованого повітряного нападу” з боку Росії на Україну, але що Вашингтон і його союзники спішно направляють в країну стільки можливостей протиповітряної оборони, скільки можуть.

Ми знаємо, що Росія має значну кількість літаків. . . і залишилося багато можливостей, – пояснив він. Нинішня протиповітряна оборона України була недостатньою, і ми будемо продовжувати наполягати, поки не отримаємо більше, тому що ця загроза існує. Ми хочемо переконатися, що вони мають здатність захистити себе у випадку, якщо Росія вирішить ввести в бій свої військово-повітряні сили”.

З перших тижнів війни, після повномасштабного вторгнення Росія економно використовувала свої значні військово-повітряні сили, натомість покладаючись на ракети великої дальності, артилерію та наземні війська.

Західні аналітики припустили, що це могло статися через побоювання в Москві, що українські системи протиповітряної оборони становлять загрозу для російської авіації, або тому, що її флот був у поганому стані.

Але оцінки розвідки показують, що російські військово-повітряні сили “насправді непогано збережені”, сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Близько 80%, ймовірно, є доступними… Тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються ударами [вивести з ладу] українську протиповітряну оборону”, – пояснив дипломат.

Це попередження прозвучало в той момент, коли 14 лютого близько 54 західних союзників скористалися зустріччю в штаб-квартирі НАТО, щоб викласти додаткові обіцянки відносно постачання військового обладнання для України. Очікується, що США оголосить про додатковий пакет допомоги вже цього тижня, який в основному включатиме протиповітряну оборону та боєприпаси, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Офіційні особи України та НАТО минулими днями попереджали про нестачу боєприпасів, а західні столиці дедалі більше стурбовані наслідками напружених ланцюжків оборонного постачання та скороченням внутрішніх запасів.

Ці негайні потреби перевершили довгострокові запити на матеріальні засоби, такі як винищувачі або швидке постачання західних танків, заявили офіційні особи, враховуючи новий наступ Росії, який вже почався.

Західний посадовець зауважив, що Україні справді потрібні боєприпаси та додаткові засоби протиповітряної оборони.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що виробник зброї Rheinmetall відновить виробництво боєприпасів для зенітних гармат Gepard в межах нового поштовху для підтримки Києва.

Система Gepard, яку німецькі військові зняли з озброєння в 2010 році, виявилася ефективною зброєю для українських військових для знищення безпілотників і певних ракет. Але боєприпаси закінчуються, і нещодавні спроби Берліна переконати Швейцарію та Бразилію поповнити їх із власних запасів не досягли успіху.

Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard на Rheinmetall, — запевнив Пісторіус. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати постачання цієї важливої ​​частини протиповітряної оборони”.

У той час як президент України Володимир Зеленський минулого тижня відновив дискусію серед союзників про винищувачі. Офіційний представник США зазначив, що вони менш важливі, ніж боєприпаси в найближчій перспективі, оскільки Київ прагне зберегти перевагу.

Те, на чому ми справді маємо зараз зосередитися, — це здатність України захищати повітряний простір, і вони зроблять це за допомогою артилерії ППО, оснащеної відповідними боєприпасами. Винищувачі не є і не будуть настільки ж здатними протистояти російським ВПС, як інтегрована система протиповітряної оборони”, — наголосив американський посадовець.

Хоча жодних рішень не очікується 14 лютого, питання про постачання винищувачів мало обговорюватися, повідомили двоє осіб, поінформованих про підготовку. Раніше президент Джо Байден заявив, що США не надсилатимуть F-16, проте американські офіційні особи визнають, що вони, ймовірно, нададуть Україні більш досконалі повітряні сили, оскільки війна затягнеться, або принаймні дадуть зелене світло на передачу F-16 з інших країн.

Зустріч союзників також може включати переговори про більшу кількість пряміших контрактів між Києвом і західними оборонними компаніями за посередництва та фінансування країн-союзників, повідомили двоє посадовців. Це оптимізує потік постачання від виробничої лінії до розгортання.

Росія все частіше використовує сам розмір своїх сил як перевагу, але зазнає значних втрат. За оцінками, з початку повномасштабного вторгнення було вбито або поранено понад 200 000 російських солдатів.

Минулого місяця США, Німеччина, Польща та Велика Британія домовилися надати сучасні танки. Для надходження важкої бронетехніки США знадобляться місяці, тоді як німецькі та британські танки можуть прибути вже на початку весни.

Зауважимо, 14 лютого віце-прем’єр, міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив у Брюсселі, що необхідно здійснювати тиск на союзників у справі постачання Україні винищувачів.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Щобільше, представник Християнсько-демократичного союзу у ФРН Йохан Вадефуль висловив переконання, що можливе постачання винищувачів в Україну може мати вирішальне значення для результатів війни.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.

9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європейській раді у Брюсселі наголосив на потребі України в сучасних винищувачах.

10 лютого міністр оборони Нідерландів повідомив, що український уряд офіційно звернувся до Нідерландів з проханням про винищувачі F-16 американського виробництва.

Окрім цього, колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.