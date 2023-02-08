Західна техніка має чекати на українську армію, а не навпаки – польський генерал

Колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачає у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить понад два мільярди доларів. Зокрема, американські ракети GLSDB з удвічі більшою дальністю, ніж ті, які використовувалися досі в HIMARS, уже прямують до України. Їх також будуть запускати з американських пускових установок, але вони будуть літати до 150 кілометрів. У їх зоні досяжності опиниться майже вся тимчасово окупована частина України, включно з російськими військовими аеродромами на півночі Кримського півострова.

Як тільки з’явиться GLSDB (фактично невелика авіаційна бомба, встановлена ​​на ракеті), росіяни почнуть відводити свої об’єкти забезпечення ще далі, що призведе до неминучого хаосу в їхній армії.

Експерти зауважують, що росіяни намагаються встигнути розпочати новий великий наступ, перш ніж нова західна зброя прибуде в Україну, тобто західні танки і ракети далекого радіусу дії.

Окрім цього, Україна також очікує західні новітні танки: Leopard 2, Abrams, Challenger 2. Зокрема Міністерство оборони ФРН повідомило також про видачу німецьким військовим компаніям ліцензії на експорт до України 178 танків Leopard 1 A5 (на додаток до постачання уже обіцяних танків Leopard 2).

Водночас новий російський наступ може розпочатися вже у лютому, а не, як раніше вважали, навесні. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії вже на річницю повномасштабного вторгнення. Як відомо, кремлівський диктатор одержимий “символізмом”.

Генерал Лєон Коморніцький, колишній заступник начальника Генерального штабу Війська Польського вважає, що війна не завершиться цього року.

Все більше бачу цю війну як затяжний військовий конфлікт”, — сказав генерал.

Він пояснив, що РФ не відмовиться від політичних цілей, які визначив Путін, адже російський лідер “поставив усе на одну карту”. Сьогодні практично всі можливості та економічний і оборонний потенціал Росії підпорядковані цілям і завданням цієї війни.

Тож генерал погодився з оцінкою міністра оборони України, що наприкінці лютого або на початку березня російська армія перейде до наступу, до якого вона вже тривалий час готується, зокрема шляхом прихованої чи часткової мобілізації резервістів, яких мобілізовано вже понад 300 тисяч. Багато цих мобілізованих потрапило саме на передню лінію фронту, за винятком напрямків Попасна-Бахмут-Слов’янськ, де й надалі російська армія активно веде винищувальні наступальні дії, вигризаючи по шматку територію України. Так росіяни хочуть вийти на автошлях M 03, що є важливим з погляду комунікації та забезпечення української армії на Донбасі.

Польський генерал пояснив, що погана підготовка цих резервістів, котрі потрапляють на фронт, не є важливою для оперативних можливостей. Найважливішими є спроможності тих стратегічно-оперативних резервів, котрі нині формуються на території Росії. До них входять ті так звані “старі” солдати. Ці змішані структури, оснащені старою технікою, під командуванням саме цих “старих” солдатів, котрі на лінії фронту вже майже рік і мають досвід, будуть в ударних з’єднаннях російського наступу.

За оцінками генерала Коморніцького, буде щонайменше два головні удари російських окупантів.

Один удар буде здійснюватися з півдня, з Криму, і другий, ймовірно, у напрямку Ізюма, з метою спроби оточення української армії, яка головні зусилля зосереджує у районі Донбасу. Не випадково також ці наступи підтримуватимуться допоміжним ударом, здійсненим на напрямку Попасна-Бахмут-Слов’янськ, де й надалі російська армія веде наступ”.

Раніше Резніков зазначив, що наразі не зафіксовано на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ. Утім Коморніцький не виключає ще одного допоміжного удару росіян з території Білорусі у межах нового наступу.

За його словами, Путін робить усе, аби затягнути білоруську армію на територію України. Головною ціллю тут може бути захоплення частини територій України з напрямку Білорусі, аби вогнем артилерії та ракетних систем впливати на комунікаційні шляхи, якими передусім з території Польщі, триває забезпечення технікою та обладнанням української армії.

Застереження польського генерала полягає у тому, що спроба нового наступу росіян буде для української армії дуже серйозним викликом, тоді як ефективність захисту значно залежатиме від вчасних постачань нового західного озброєння, передусім танків.

Коморніцький наголосив, що західна техніка має потрапляти до України за щонайменше три місяці відносно прогнозів розвитку ситуації на фронті: для підготовки, навчання екіпажів, адаптації техніки до системи українського командування тощо.