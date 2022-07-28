Про це повідомляє пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американського переносного комплексу Stinger.
“Знищуємо ворога на землі та у повітрі! Очищуємо від окупантів українську землю”, – йдеться у дописі.
“Орлан-10” — російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об’єктами у важкодоступній місцевості. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. В травні 2022 року була представлена ударна модифікація.
Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.
- Нагадаємо, 26 липня воїни повітряного командування “Південь” збили ударний безпілотний літальний апарат типу “Ланцет”.
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- 24 липня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі чотири крилаті ракети типу “Калібр”, котрі росіяни випустили у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря.