Про це повідомляє пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр.

Бійці зенітно-реактивного артилерійського дивізіону знищили ворожий БПЛА з відстані 3 км. Стріляли з американського переносного комплексу Stinger.

“Знищуємо ворога на землі та у повітрі! Очищуємо від окупантів українську землю”, – йдеться у дописі.

“Орлан-10” — російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об’єктами у важкодоступній місцевості. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. В травні 2022 року була представлена ударна модифікація.

Довідка. Stinger – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення, розроблений американською компанією General Dynamics. Призначений для ураження як на зустрічних, так і на наздоганяльних курсах літаків, включаючи надзвукові, і вертольотів, що здійснюють польоти на малих і гранично малих висотах. Цей комплекс є наймасовішим засобом боротьби з повітряними цілями, що міститься на озброєнні іноземних армій.