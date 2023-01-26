3 лютого в Брюсселі має відбутися саміт Україна-ЄС. П'ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що ця подія має стати самітом єдності. Під час зустрічей у штаб-квартирі НАТО, Європарламенті та Єврокомісії політик закликав партнерів якомога швидше надати Україні потужну зброю, посилити санкції проти РФ і надати членство в НАТО.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності“.

Порошенко наголосив на пришвидшенні європейської інтеграції України і продовженні необхідних реформ, зміцненні демократії та верховенства права.

Співголова Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС, євродепутат від Польщі Вітольд Ващиковський зазначив, що обговорив з Порошенком допомогу Україні як у військовому, так і в економічному плані та покарання Росії ефективними санкціями.

“Україна також має відкрити шлях до поглиблення співпраці з ЄС, наприклад, на спільному європейському ринку”, – додав він.

Президент Європейської народної партії Манфред Вебер наголосив на повній та непохитній підтримці народу України, його незалежності та єдності.

“Європа повинна доставити зброю, необхідну для відновлення територіальної цілісності України. Путін не може перемогти”, – переконаний політик.

Під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга п’ятий президент закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство в Альянсі.

Депутат Європарламенту від Словаччини Іван Штефанець написав у Twitter: “Мені було приємно обговорити сьогодні з Порошенком стан російської агресії проти України. Ця країна захищає не лише свою землю, а й мир у всьому ЄС. У цьому випадку, на жаль, лише “зброя принесе мир”.

Євродепутат з Литви Андрес Кубілюс після зустрічі з Петром Порошенком зазначив: європейські друзі України роблять все можливе, щоб переконати західні столиці надати ще більше допомоги. Кубілюс вважає, що аргументи п’ятого президента щодо необхідності запросити Україну в НАТО на саміті у Вільнюсі – дуже переконливі.

Депутат Європейського парламенту від Німеччини Міхаель Галер після зустрічі з Петром Порошенком заявив про повну підтримку постачання танків Украіні.

“Петро Порошенко – патріот, як і всі українці. Дуже важливо зберегти єдність як у Європейському Союзі з Україною, так і всередині України. Я думаю, що настав час продемонструвати рішучість в уникненні політичного розділення та інших питань, які можуть порушити єдність”, – вважає Галер.

В етері телеканалу Euronews п’ятий президент України Порошенко висловив переконання, що Україні необхідно надати зброю: танки, реактивні винищувачі, ударні гелікоптери та ракети великої дальності.



“Спочатку західні держави говорили, що допоможуть Україні “вижити”. Тепер уже ні, ми повинні перемогти. Але для цього нам потрібно зміцнювати українські Збройні Сили”, – наголошує Петро Порошенко.

Він також переконаний, що Україна повинна отримати повноправне членство в НАТО. Попри те, що перемога у війні сьогодні залишається пріоритетом для України, вступ до НАТО є важливим, оскільки це забезпечить “стійку безпекову ситуацію в Європі”.