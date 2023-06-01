Західним компаніям, які досі не вийшли з російського ринку, зробити це стає все важче зокрема через зміни запровадженні урядом РФ.

Джерело: Reuters

Після місяців переговорів фінська компанія Nokian Tyres наприкінці минулого року була на порозі завершення продажу свого російського бізнесу за 400 мільйонів євро. Потім Росія знову змінила правила.

У грудні уряд РФ вимагав від компаній, які виїжджають з Росії, продавати свою діяльність щонайменше за пів ціни, і вимагав 10% від продажу для федерального бюджету, так званим “вихідним податком”.

Nokian Tyres знизила узгоджену ціну продажу російському нафтовому виробнику “Татнефть” до 286 мільйонів євро, нарешті домігшись схвалення урядової комісії, яка контролює іноземні інвестиції, у березні, через дев’ять місяців після початку її “контрольованого виходу”.

Затяжний відхід Nokian Tyres ілюструє зростаючі перешкоди, з якими стикаються західні компанії, які ще не повністю вийшли з російського ринку.

Через п’ятнадцять місяців повномасштабної війни Росії проти України – яка спричинила масовий відтік іноземного бізнесу з РФ – фірми, які все ще залишаються в Росії, стикаються з дедалі більшою невизначеністю.

“Війна змінила робоче середовище швидким і непередбачуваним чином. Нові зміни в правилах у вересні та грудні в Росії мали великий вплив”, — сказала Reuters директорка з питань трансформації Nokian Tyres Йоханна Хорсма.

Від телекомунікаційних компаній до роздрібних торговців модним одягом, тисячі компаній припинили діяльність у Росії минулого року, оскільки західні уряди запровадили санкції.

Деяким вдалося домовитися про швидкий вихід, часто продаючи свій бізнес з величезними знижками або передаючи ключі місцевому керівництву.

Темп виходів значно сповільнився, але тим, хто залишився, керуватися правилами ще важче.

Націоналізація активів за президентським указом була використана у квітні з арештом активів, що належать фінській Fortum і німецькій Uniper.

Отримання схвалення урядової комісії є дуже вимогливим, трудомістким і важким, сказав доктор Пітер Уонд, партнер Baker McKenzie у Франкфурті, який працював над виходом Nokian Tyres.

За його словами, процес оцінки, який вимагає російської оцінки бізнесу, був особливо тривалим, оскільки режим санкцій, що постійно посилюється, вимагає постійних перевірок відповідності.

“З точки зору Заходу, ви очікуєте, що опис процесу та термінів буде більш точним”, — сказав Уонд. Він додав, що додаткові вимоги до оцінки, опубліковані в середині грудня, з’явилися в середині угоди Nokian Tyres.

Томас Корменді, генеральний директор норвезької пакувальної фірми Elopak, яка завершила продаж свого російського бізнесу місцевому керівництву в березні за нерозголошену плату, сказав, що “невідомість” була головною проблемою.

“У вас набагато, набагато менше уваги до зовнішніх факторів, ніж зазвичай до будь-якої іншої комерційної угоди”, — сказав Корменді, у якого склалося враження, що комісія була перевантажена кількістю заявок, які потрібно опрацювати.

“Нас об’єднали з іншими компаніями й дали нам інструкції… ймовірно, тому що у них просто не було ресурсів, необхідних для того, щоб звертатися до всіх по черзі”, — сказав він.

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Мойсеєв минулого місяця сказав, що одноразовий характер кожного рішення пояснює, чому процес не є швидким, сказавши, що комісія збирається три-чотири рази на тиждень і розглядає 20 питань кожного разу.

“Іноземців не відпускати за повну ціну… їм має бути важко”, – сказав Мойсеєв, за винятком, коли це зручно Росії. “Тобто коли для нас краще, щоб іноземці виїхали цивілізовано, а не звільнилися і просто закрили бізнес, яким вони володіли”.

За словами одного західного інвестора, який все ще володіє російськими активами, російські покупці прагнуть скористатися перевагами величезних знижок і використовують хороші контакти для просування угод.

Покупець має бути добре обраний, щоб уникнути шахраїв, сказав Хорсма з Nokian Tyres. За її словами, багато російських покупців були опортуністами, одночасно залученими в інші масштабні виходи з ринку або переговори.

Відносини компаній з владою є вирішальними, вважає Тетяна Станова, засновниця аналітичної фірми R.Politik.

“Це багато в чому залежить від того, які особисті стосунки має іноземна компанія з урядом і чи є у неї впливові партнери в російському керівництві”, – сказала вона.

Корменді, який описав націоналізацію як “найгірший кошмар будь-якої компанії”, сказав, що Elopak погодився на шестирічну умову про викуп, що відображає угоди, укладені багатьма фірмами, що вийшли з ринку.

Бейкера Маккензі попередила, що час для тих, хто залишився, закінчується.

“Якщо ви не можете продати вчасно, настає момент, коли у вас може не вистачити грошей, щоб продовжувати діяльність”, — сказав він. “Годинник швидко цокає для тих, хто ще в Росії”.