Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні та стратегічні партнери України змінили свою риторику щодо можливого вторгнення Росії. Також додав, що ймовірність "значної ескалації" з боку Росії наразі розглядається як низька.

Про це він повідомив на брифінгу.

Нещодавно речниця Білого дому Джен Псакі зауважила, що більше не вживатиме слово “imminent”, яке з англійської перекладається, як “неминуче” для оцінки ймовірної загрози нової агресії з боку РФ.

Вона наголосила, що раніше зазначала те, що Росія “може вдатися до вторгнення в будь-який момент”. Наразі це залишається актуальним.

Хочу звернути увагу, що і наші західні партнери, стратегічні партнери, змінили свою риторику. Ви можете почути це у заяві прессекретаря Білого дому. Сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово “imminent” як “невідворотній” стосовно можливого вторгнення, вже не застосовується в офіційній риториці…”, – повідомив Резніков.

Також зауважив, що вздовж кордонів України з Росією і Білоруссю не спостерігається формування ударних угруповань.