Про це він повідомив на брифінгу.
Нещодавно речниця Білого дому Джен Псакі зауважила, що більше не вживатиме слово “imminent”, яке з англійської перекладається, як “неминуче” для оцінки ймовірної загрози нової агресії з боку РФ.
Вона наголосила, що раніше зазначала те, що Росія “може вдатися до вторгнення в будь-який момент”. Наразі це залишається актуальним.
Хочу звернути увагу, що і наші західні партнери, стратегічні партнери, змінили свою риторику. Ви можете почути це у заяві прессекретаря Білого дому. Сьогодні ми отримали дуже важливий сигнал, що нарешті слово “imminent” як “невідворотній” стосовно можливого вторгнення, вже не застосовується в офіційній риториці…”, – повідомив Резніков.
Також зауважив, що вздовж кордонів України з Росією і Білоруссю не спостерігається формування ударних угруповань.
- Відомо, що між Україною та Туреччиною планують підписати рамкову угоду, яка передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Очікується, що рішення приймуть сьогодні під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з 1 січня 2024 року планується повністю замінити військовий призов на короткотривалу інтенсивну підготовку.
- Нагадаємо, що Олексій Рєзніков заявив, що Україна наразі має найбільшу армію в Європі. За його словами, українські військовослужбовці забезпечені усім необхідним та готові дати відсіч у разі нового нападу Російської Федерації.