Західні санкції ще сильніше штовхають російських мільярдерів в обійми Путіна – Bloomberg

Російський мільярдер Герман Хан, партнер Михайла Фрідмана та співвласник інвестиційної групи LetterOne Holdings, повернувся до РФ з Великої Британії, де прожив майже 10 років. Частково санкції свідчать про перемогу президента РФ, який роками намагався переманити назад заможних громадян.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Тепер лавина обмежень з боку Великої Британії, США та Європейського Союзу, спрямованих на те, щоб покарати російську бізнес-еліту та підірвати підтримку війни, натомість зробила їх більш залежними від президента РФ. Раптом батьківщина, яку вони залишили, щоб гарантувати безпеку своїх активів, стала одним із небагатьох місць, де їхні гроші не ризикують бути замороженими чи вилученими.

“На превелику радість Кремля, Захід відіграв важливу роль у консолідації як місцевих елітних кіл, так і мас. Під агресивним тиском Заходу на РФ вони перетворюються на актив для сторони війни”, — пояснив Гліб Павловський, незалежний політичний аналітик, який консультував Кремль протягом першого десятиліття перебування Путіна при владі.

15 березня ЄС включив до свого списку санкцій чергову групу російських мільярдерів, зокрема й Романа Абрамовича, Сулеймана Керімова, Віктора Рашнікова, був у тому списку і Хан. У той же день санкції проти нього, а також його партнерів щодо “Альфа-груп” Фрідмана та Петра Авена ввела Велика Британія.

Хан мав зробити вибір – залишитися в Лондоні, де він жив майже десять років, чи повернутися на батьківщину. Через кілька місяців партнер-засновник LetterOne, за даними агентства, залишив свій будинок у Великій Британії і перебрався до Москви. Видання посилається на людей, знайомих із його місцезнаходженням.

Окрім Хана, усі його партнери LetterOne досі живуть за кордоном.

Водночас повернення багатіїв до РФ також можна розглядати як перемогу Заходу, де зростає занепокоєння, що їхні статки та вплив сприяють просуванню інтересів Кремня за межами країни.

Для заможних росіян за кордоном життя далеко не те що було раніше. Михайло Фрідман, який живе в Лондоні, заморозив свої кредитні картки, і йому потрібно подати заявку на отримання ліцензії, щоб витрачати гроші. Петро Авен, який має маєток за межами столиці Великої Британії з колекцією творів мистецтва вартістю у 300 мільйонів фунтів стерлінгів, проблематично оплачує свої щомісячні витрати, які оцінюють у 140 000 фунтів стерлінгів.

Зараз деякі заможні росіяни – під санкціями чи ні – не наважуються виїжджати з країни навіть у відпустку. Так власник металургійної компанії ПАТ “Северсталь” Олексій Мордашов, причалив свою яхту “Норд” до Владивостока і не покидає її після того, як у березні на нього наклали санкції. Інші вирушають у круїзи по Волзі або в похід Алтайським регіоном на півдні Сибіру.

Російська еліта давно намагається зберегти принаймні частину своїх статків за кордоном, щоб захистити їх від влади та отримати вигоду від нижчих податкових ставок і більш привабливих правових систем.

Путін активізував свої зусилля з повернення активів у 2018 році, коли уряд створив спеціальні адміністративні райони в Калінінградській області між Польщею та Литвою, а також у Приморському районі, який межує з Північною Кореєю та Китаєм. Холдинги з міжнародними активами, перезареєстровані там, можуть претендувати на податкові пільги.

У той час як раунд санкцій США у 2018 році проти мільярдерів Олега Дерипаски та Віктора Вексельберга допоміг розпочати процес повторного доміцилювання, нещодавній шквал обмежень посилив цю програму. За перші п’ять місяців 2022 року 26 компаній перенесли свої штаб-квартири назад до РФ, що вже зрівнялося з кількістю за весь 2021 рік, заявив у червні міністр економіки РФ Максим Решетников.

Син мільярдера Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції, а також засновник ПрАТ “ФосАгро” Андрій Гур’єв і металургійний магнат Віктор Рашніков — обидва також оштрафовані — повернули активи до РФ.

Але для заможних економіка країни, яка знаходиться в стагнації та дедалі більше домінує держава, пропонує мало перспектив для інвестицій.