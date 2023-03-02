Західні союзники обговорюють з Києвом «гарантії безпеки» – Шольц

Німеччина та її західні союзники ведуть переговори із Києвом щодо майбутніх гарантій безпеки ц межах підготовки до миру для України, зазначив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це інформує CNN.

Виступаючи у німецькому парламенті, Шольц зауважив, що такі гарантії безпеки мають реалізуватися за умови, що “Україна успішно захищається у цій війні”, акцентувавши, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Київ постачанням зброї.

У своєму зверненні до німецьких депутатів Шольц знову закликав Росію вивести свої війська з України.

Проте канцлер зазначив, що президент Росії Володимир Путін наразі не відкритий для переговорів про припинення війни в Україні.

Чи взагалі Путін готовий… вести переговори про справедливий мир? Наразі ніщо не свідчить про це”, – пояснив він.

Замість цього російський лідер покладався на “погрози”, такі як зупинення участі Москви у договорі про контроль над ядерними озброєннями СНО.

Промова глави німецького уряду відбулась через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

27 лютого 2022 року Шольц виступив з історичною промовою в парламенті, окресливши великий поворот у політиці безпеки та оборони Німеччини.

Відтоді ФРН змінила свою політику щодо заборони постачання зброї в зони конфлікту, розірвала свої ділові відносини з Росією та збільшила інвестиції у власні війська.

Зауважимо, 1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше Олаф Шольц назвав дії деяких країн щодо постачання зброї Україні “публічними змаганнями”.

Проте, вже згодом голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.

Також стало відомо, що Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.