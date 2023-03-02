Західні союзники обговорюють з Києвом «гарантії безпеки» – Шольц

Про це інформує CNN.
Виступаючи у німецькому парламенті, Шольц зауважив, що такі гарантії безпеки мають реалізуватися за умови, що “Україна успішно захищається у цій війні”, акцентувавши, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Київ постачанням зброї.
У своєму зверненні до німецьких депутатів Шольц знову закликав Росію вивести свої війська з України.
Проте канцлер зазначив, що президент Росії Володимир Путін наразі не відкритий для переговорів про припинення війни в Україні.
Чи взагалі Путін готовий… вести переговори про справедливий мир? Наразі ніщо не свідчить про це”, – пояснив він.
Замість цього російський лідер покладався на “погрози”, такі як зупинення участі Москви у договорі про контроль над ядерними озброєннями СНО.
Промова глави німецького уряду відбулась через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
27 лютого 2022 року Шольц виступив з історичною промовою в парламенті, окресливши великий поворот у політиці безпеки та оборони Німеччини.
Відтоді ФРН змінила свою політику щодо заборони постачання зброї в зони конфлікту, розірвала свої ділові відносини з Росією та збільшила інвестиції у власні війська.
Зауважимо, 1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше Олаф Шольц назвав дії деяких країн щодо постачання зброї Україні “публічними змаганнями”.
Проте, вже згодом голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.
Також стало відомо, що Шольц розкритикував китайський “мирний план”. На його думку, він повинен містити пункт про виведення військ Росії з території України.
- У Німеччині розпочали випробування артилерійської установки RCH155. Україна стане першим замовником нових гаубиць.
- Збройовий концерн Rheinmetall веде переговори щодо виробництва РСЗВ HIMARS у Німеччині. Оборонне підприємство може значно збільшити виготовлення танкових і артилерійських боєприпасів.
- Майже через місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити в Україну танки німецького виробництва, деякі країни виявили, що їхні танки насправді не працюють або не мають запасних частин.
- Віцеканцлер ФРН Роберт Габек виступив за ідею експортувати німецьку зброю “вибірково”. За його ідеєю, постачання будуть на рішеннях, “заснованих на цінностях”.