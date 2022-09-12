Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб нарощувати виробництво та поповнювати запаси, які значно скоротилися через допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

Про це інформує The Guardian.

Міністр оборони США Ллойд Остін організовує зустріч високопоставлених національних керівників озброєнь країн-союзників, щоб скласти довгострокові плани постачання Україні та відновлення власних запасів зброї.

“Вони обговорять, як наші оборонно-промислові бази можуть у майбутньому якнайкраще оснастити українську армію усім необхідним”, — сказав він на зустрічі Контактної групи по Україні на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Керівник відділу закупівель озброєнь Пентагону Білл Лаплант заявив, що зустріч відбудеться в Брюсселі 28 вересня. Основна мета зустрічі полягає у тому, щоб визначити, “як ми можемо продовжувати працювати разом, щоб нарощувати виробництво у ключових сферах і розв’язати проблеми ланцюга постачання, а також підвищити сумісність і взаємозамінність наших систем”, – сказав Лаплант журналістам у Пентагоні.

З початку війни НАТО надала Україні військові постачання на мільйони доларів, серед них – мобільні ракетні комплекси Himars.

Сполучені Штати пообіцяли надати зброю на суму 15,2 мільярда доларів, зокрема – протитанкові ракети Javelin, артилерію та боєприпаси, сумісні зі зброєю НАТО.

Країни Європейського Союзу в липні погодилися витратити ще 500 мільйонів євро (425 мільйонів фунтів стерлінгів) на постачання зброї в Україну, збільшивши підтримку безпеки блоку до 2,5 мільярда євро з лютого.

Велика Британія зобов’язалася витратити понад 1 мільярд фунтів стерлінгів на озброєння України.