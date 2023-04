Західні військові експерти вважають ймовірною зміну керівництва російської армії

Про це зазначають фахівці аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW)

Зимовий наступ Росії на сході України провалився. Аналітики наголошують, що цілі відносно повного захоплення Донецької та Луганської областей не досягнуті. Тому експерти очікують нової реструктуризації російських командних структур для війни проти України найближчим часом.

Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, який лише в січні був призначений командувачем військами в зоні бойових дій, не виправдав очікувань глави Кремля Володимира Путіна. Він навряд чи міг показати якісь територіальні надбання. Путін вже кілька разів змінював командувачів. За даними аналітичного центру, 31 березня було орієнтовним терміном захоплення Герасимовим всього Донбасу.

У відповідь ISW тепер очікує змін у військовому керівництві. З кінця березня серед російських військових блогерів ширяться припущення про скорочення. У минулих випадках було помічено, що такі очікування відповідали б реальним змінам у керівництві.

Експерти ISW пояснюють провал на сході України як помилками в керівництві, так і недостатньою боєздатністю російських військ. У Донецькій області бойові дії, які тривають місяцями, продовжували зосереджуватися проти стратегічного міста Бахмут та області. Кілька днів тому український уряд заявив, що його власні війська утримують третину Бахмута. Проте повного захоплення росіянам не вдалося досягти – і кінця цій найкривавішій битві війни не видно.

Росія неодноразово заявляла, що готується до тривалої війни через постачання зброї Україні із Заходу. За словами російських військових блогерів, збройні сили РФ повинні взяти Бахмут і Авдіївку в межах підготовки до весняного наступу українських військ, який очікується вже у квітні. Блогери, які спостерігають і аналізують дії російських військ, нещодавно загострили критику військового керівництва в Москві. Публічні заяви цих ультранаціоналістів можуть вплинути на рішення Путіна.

Зазначимо, триває чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру, протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.