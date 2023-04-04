4 квітня відбулось онлайн-засідання Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932—1933 років – геноциду українського народу.

Про це інформує пресслужба МКІП.

Зазначається, що минає дев’ять десятиліть від злочину геноциду українського народу. Відтак, 2023 рік має стати роком належного вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також роком офіційного визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українців у країнах світу.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів учасникам про стан робіт із реконструкції першої черги та будівництва і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, а також про стан підготовки експозиції музею.

“Наша історична пам’ять про Голодомор-геноцид фактично стверджує думку про те, що якби тоді в українців була свої держава та армія, геноциду б не сталося. Сьогодні цей кейс має бути сильним механізмом суспільної мобілізації українців для протидії агресору. Тому так важливо на високому державному рівні провести заходи до 90-х роковин Голодомору”, – наголосив Ткаченко.

Як повідомляється, учасники засідання схвалили концепцію Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Його проведуть 25 листопада 2023 року у День пам’яті жертв Голодоморів. Програму Форуму мають розробити МКІП разом із УІНП, МЗС за узгодженням із Офісом Президента України. В планах на 2023 рік також завершення будівництва Музею Голодомору.

Окрім цього, МЗС доручили активізувати роботу щодо підготовки проєктів резолюцій ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. Обласні та Київська міські військові адміністрації мають протягом місяця впорядкувати могили, пам’ятники й пам’ятні знаки для належного вшанування пам’яті жертв голодоморів першої половини XX століття в Україні.