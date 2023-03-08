Через сервіс Tor Onion стало неможливо заходити в Twitter. Термін дії його сертифікату закінчився.

Про це повідомило Engadget.

Користувач, коли хоче увійти до соцмережі, потрапляє на сторінку з помилкою. У The Tor Project підтвердили, що Twitter “більше не доступний і, схоже, не планує відновлюватися”.

За словами директора з комунікацій Павло Зонефф, проєкт Tor вже звернувся до Twitter з проханням розглянути можливість відновлення роботи.

“Люди, які покладаються на сервіси Onion як на додатковий рівень захисту і гарантію того, що вони отримують доступ до контенту, який шукають, тепер мають на один спосіб менше зробити це безпечно”, — зазначив він.

Через браузер Tor доступ до Twitter отримати можна, але з ґаджетів спостерігаються проблеми.

Twitter запустив свій сервіс Tor у 2022 році. Незадовго до цього уряд РФ заблокував доступ своїх громадян до соцмережі.

Росіяни та громадяни інших країн, де заборонені певні соцмережі, могли обійти цензуру, аби отримати можливість відвідувати онлайн-ресурси. Однією з переваг було, що Tor захищає та забезпечує конфіденціальність.

Раніше повідомлялося, що співробітники, які впроваджувати сервіс Tor у Twitter, більше не працюють у компанії. Є висока ймовірність, що сервіс більше не повернеться.