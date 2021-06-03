Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що цим рішенням суд дає право стороні обвинувачення провести досудове розслідування щодо Януковича у кримінальному провадженні за фактом захоплення держвлади (ч.1 ст.109 ККУ) за його відсутності.

У рамках цього кримінального провадження розслідують обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на збільшення обсягу своїх повноважень як президента.

Йдеться про повноваження, які відносилися до законодавчої та виконавчої влади. Обвинувачення каже, що Янукович міг отримати їх у неконституційний спосіб.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади.

Як сповіщалося, 4 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади. Тоді Офіс генпрокурора інформував, що отримав можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Росії.

Пізніше генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Російська Федерація відмовилася екстрадувати президента-втікача Віктора Януковича за запитом Києва.

Зауважимо також, що захист Януковича оскаржував рішення від 4 травня 2020 року, але Апеляційний суд Києва залишив заочний арешт в силі.