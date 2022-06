Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Більшість українських військ, ймовірно, відійшли зі своїх оборонних позицій, що залишилися у місті Сєвєродонецьк. У квітні 2022 року Росія переглянула свій найближчий план кампанії (метою якої була окупація більшої частини або й усієї України) на більш обмежений, однак – цілеспрямований наступ на Донбасі.

Захоплення російськими військами Сєвєродонецька є значним досягненням у межах цієї обмеженої кампанії. Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець.

Однак це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас. Серед інших – просування до головного центру Краматорська (Донецька область) і забезпечення основних шляхів постачання до Донецька.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7vGhVBw2Y

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVFHH72lXr

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2022