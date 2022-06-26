Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.
Більшість українських військ, ймовірно, відійшли зі своїх оборонних позицій, що залишилися у місті Сєвєродонецьк. У квітні 2022 року Росія переглянула свій найближчий план кампанії (метою якої була окупація більшої частини або й усієї України) на більш обмежений, однак – цілеспрямований наступ на Донбасі.
Захоплення російськими військами Сєвєродонецька є значним досягненням у межах цієї обмеженої кампанії. Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець.
Однак це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас. Серед інших – просування до головного центру Краматорська (Донецька область) і забезпечення основних шляхів постачання до Донецька.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/k7vGhVBw2Y
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vVFHH72lXr
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2022
- Нагадаємо, очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти закріпляються на зайнятих територіях у Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському. Разом з тим, низка населених пунктів Луганщини потерпає від нищівних ракетних ударів.
- За даними Інституту вивчення війни, 25 червня російські війська поступово нарощували потужності на сході від Бахмута, зокрема невизначені частини російської 5-ї загальновійськової армії.
- 24 червня міністерство оборони (МО) Росії оголосило нових командирів “центрального”та “південного” угруповань сил в Україні, підтвердивши чутки про зміни.