Поліція столиці Грузії Тбілісі затримала озброєного чоловіка, яких захопив заручників у будівлі мікрофінансової організації. Всі дев’ятеро заручників визволені.

Про це повідомляє видання “Эхо Кавказа”.

Зазначається, що нападник у соціальних мережах висунув свої вимоги.

“Мої вимоги, щоб зібралися всі парламентарі, ті, хто були до виборів, хто бере участь у виборах, і прийняли три закони”, – написав він.

Нападник вимагав, щоб парламентарі заборонили азартні ігри, зокрема й онлайн-ігри, знизили банківську процентну ставку по кредиту до 7%, а також знизили ціни на медикаменти.

Поліцейські розпочали переговори із нападником та поетапно визволили всіх заручників. Вони не постраждали.

Після цього вдалося затримати й самого нападника.

На місці подій працюють поліцейські та медики. Проїзджа частина перекрита.

В МВС повідомили, що відкрито кримінальне провадження за статтями 236 і 179 КК Грузії (незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї та розбій).