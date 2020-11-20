Про це повідомляє видання “Эхо Кавказа”.
Зазначається, що нападник у соціальних мережах висунув свої вимоги.
“Мої вимоги, щоб зібралися всі парламентарі, ті, хто були до виборів, хто бере участь у виборах, і прийняли три закони”, – написав він.
Нападник вимагав, щоб парламентарі заборонили азартні ігри, зокрема й онлайн-ігри, знизили банківську процентну ставку по кредиту до 7%, а також знизили ціни на медикаменти.
Поліцейські розпочали переговори із нападником та поетапно визволили всіх заручників. Вони не постраждали.
Після цього вдалося затримати й самого нападника.
На місці подій працюють поліцейські та медики. Проїзджа частина перекрита.
В МВС повідомили, що відкрито кримінальне провадження за статтями 236 і 179 КК Грузії (незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї та розбій).
- У п’ятницю, 20 листопада, у столиці Грузії Тбілісі невідомий чоловік захопив заручників. Інцидент стався на проспекті Церетелі. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії попросили журналістів утриматися від публікації неперевірених фактів та ведення прямих трансляцій з місця події. Біля офісу фінустанови проводять спецоперацію. Існує загроза життю людей.