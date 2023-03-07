Пояснюючи рішення продовжувати тримати оборону Бахмута, Володимир Зеленський сказав, що у разі його окупації російські війська матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході України.

Про це президент України повідомив в інтерв’ю CNN.

“Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорська чи до Слов’янська. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять”, – зауважив Зеленський.

Наголошено, що штурм найманців ПВК “Вагнер”, який набрав темпу останніми днями, змусив тисячі жителів залишити місто та знищив його інфраструктуру. Проте українські війська також розгорнули наполегливу оборону цього міста, стримуючи прогрес Росії.

Також Зеленський додав, що його мотиви зберегти місто “набагато відрізняються” від цілей Росії. “Ми розуміємо, чого хоче досягти Росія. Путіну потрібна хоч якась перемога – маленька перемога – навіть зруйнувавши все у Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів”, – наголосив президент.

Крім того, він сказав, що якщо Росія зможе “помістити свій маленький прапор на вершині Бахмута”, це допоможе мобілізувати більше людей, щоб створити ідею “могутньої армії РФ”.

Хоча Бахмут сам по собі не має значного стратегічного значення, його автомобільне сполучення з Краматорськом і Слов’янськом означає, що ці міста будуть наступними “в прицілі Росії”. Зазначено, що деякі командири та офіцери нижчого рівня сумніваються в доцільності утримання Бахмута в умовах зростання кількості втрат.

Однак Зеленський відкинув ці побоювання, сказавши, що “ніколи не чув нічого подібного” від своїх командувачів.