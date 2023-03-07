Про це президент України повідомив в інтерв’ю CNN.
“Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: до Краматорська чи до Слов’янська. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять”, – зауважив Зеленський.
Наголошено, що штурм найманців ПВК “Вагнер”, який набрав темпу останніми днями, змусив тисячі жителів залишити місто та знищив його інфраструктуру. Проте українські війська також розгорнули наполегливу оборону цього міста, стримуючи прогрес Росії.
Також Зеленський додав, що його мотиви зберегти місто “набагато відрізняються” від цілей Росії. “Ми розуміємо, чого хоче досягти Росія. Путіну потрібна хоч якась перемога – маленька перемога – навіть зруйнувавши все у Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів”, – наголосив президент.
Крім того, він сказав, що якщо Росія зможе “помістити свій маленький прапор на вершині Бахмута”, це допоможе мобілізувати більше людей, щоб створити ідею “могутньої армії РФ”.
Хоча Бахмут сам по собі не має значного стратегічного значення, його автомобільне сполучення з Краматорськом і Слов’янськом означає, що ці міста будуть наступними “в прицілі Росії”. Зазначено, що деякі командири та офіцери нижчого рівня сумніваються в доцільності утримання Бахмута в умовах зростання кількості втрат.
Однак Зеленський відкинув ці побоювання, сказавши, що “ніколи не чув нічого подібного” від своїх командувачів.
“Ми маємо думати в першу чергу про наших людей, і ніхто не повинен потрапити в оточення. Війська допомагають мирним жителям виїжджати з Бахмута. Разом з цим, військові розуміють, що ми повинні продовжувати боротися, незважаючи на те, що Росія зруйнувала все місто“, – сказав президент.
- Сьогодні, 7 березня, в бою під Бахмутом загинув Герой України, боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат Дмитро Коцюбайло із позивним “Да Вінчі”.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що, попри інтенсивні бої у Бахмуті, у місті залишається декілька тисяч мешканців, серед яких – щонайменше 38 дітей.