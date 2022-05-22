Влітку може прискоритися розповсюдження віспи мавп. У ВООЗ вважають, що захворюваність збільшиться через масові заходи.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Ганс Клюге зазначив, що захворюваність збільшиться через літній період в Європі, який супроводжується масовими зборами, фестивалями та вечірками. Основний шлях поширення цієї віспи — тісний фізичний контакт, зокрема статевий.

“Я стурбований тим, що поширення вірусу може прискоритися”, – сказав Клюге.

За кілька днів щонайменше вісім країн європейського регіону повідомили про виявлені випадки віспи мавпи. Хворобу зафіксували також в Австралії, Канаді та США. Кількість випадків вже перебільшує як сто.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ наголосив, що вирішальне значення для зниження передачі інфекції мають гігієна рук і органів дихання. Також важливо мати засоби індивідуального захисту та не контактувати з захворілими.