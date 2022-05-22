Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.
Ганс Клюге зазначив, що захворюваність збільшиться через літній період в Європі, який супроводжується масовими зборами, фестивалями та вечірками. Основний шлях поширення цієї віспи — тісний фізичний контакт, зокрема статевий.
“Я стурбований тим, що поширення вірусу може прискоритися”, – сказав Клюге.
За кілька днів щонайменше вісім країн європейського регіону повідомили про виявлені випадки віспи мавпи. Хворобу зафіксували також в Австралії, Канаді та США. Кількість випадків вже перебільшує як сто.
Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ наголосив, що вирішальне значення для зниження передачі інфекції мають гігієна рук і органів дихання. Також важливо мати засоби індивідуального захисту та не контактувати з захворілими.
- Нагадаємо, останнім часом в Європі зафіксували випадки мавпячої віспи у людей. Наразі лікарі не можуть встановити способи поширення хвороби, рідкісної за межами Африки. Тож варто знати, що це за вірусна інфекція та чим вона небезпечна.